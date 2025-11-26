熱門搜尋:
dadblk2 madblk2
科技
2025-11-26 13:30:00

Mate 80 系列四手機發布！全系配第二代紅楓原色鏡頭 $5,140起

HUAWEI 在內地舉行新品發布會，正式推出年度重點手機 Mate 80 系列。一如預期裝置具備 Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 跟 Mate 80 RS 非凡大師四作，配備全新二代紅楓原色鏡頭，入場價 4,699 人民幣（約港元 $5,140）起。

6.75 吋屏幕標準版 Mate 80 具備晨曦金、雲杉綠、雪域白跟曜石黑四色款，12+256 / 12+512 / 16+512 儲存配置，售 4,699 人民幣（約港元 $5,140）起。

同具 6.75 吋屏幕的 Mate 80 Pro 手機，配色選擇與標準版相同，儲存選擇往上增加 16+1TB 共四款式，售 5,999 人民幣（約港元 $6,570）起。

Mate 80 系列手機入場價 4,699 人民幣（約港幣 $5,140）起。 Mate 80 Pro售價由5999人民幣起。 Mate 80 Pro Max售價由7999人民幣起。 頂配機型 Mate 80 RS 非凡大師具槿紫、皓白及玄黑三色款，罕有提供 20GB RAM、512 / 1TB 雙配置，售價 11,999 人民幣（約港幣 $13,140）起。 Mate 80 系列預載 HarmonyOS 6 作業系統，全線配備 6.75 吋 （Mate 80 跟 80 Pro）/ 6.9 吋大屏 主打攝影部份，全系 Mate 80 配備第二代紅楓原色鏡頭，提高影像表現；硬件部份今代效能大增 42%，又全線支援硬件光追功能，遊戲體驗更佳。 主打攝影部份，全系 Mate 80 配備第二代紅楓原色鏡頭，提高影像表現；硬件部份今代效能大增 42%，又全線支援硬件光追功能，遊戲體驗更佳。

螢幕加大至 6.9 吋的 Mate 80 Pro Max，有極晝金、極地銀、極光青及極夜黑四色款、16+512 / 16+1TB 雙款式，售 7,999 人民幣（約港元 $8,760）起。

頂配機型 Mate 80 RS 非凡大師具槿紫、皓白及玄黑三色款，罕有提供 20GB RAM、512 / 1TB 雙配置，售價 11,999 人民幣（約港元 $13,140）起。

硬件效能大增 42%

Mate 80 系列預載 HarmonyOS 6 作業系統，全線配備 6.75 吋 （Mate 80 跟 80 Pro）/ 6.9 吋大屏；主打攝影部份，全系 Mate 80 配備第二代紅楓原色鏡頭，提高影像表現；硬件部份今代效能大增 42%，又全線支援硬件光追功能，遊戲體驗更佳。

Mobile Magazine 短評：其他功能尚包括 Mate 80 Pro Max 螢幕 8,000nits 峰值亮度、無網通訊功能等；至於晶片組資訊就有待官網後續公布內容。

資料來源：HUAWEI（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

