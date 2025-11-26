熱門搜尋:
大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-11-26 12:35:00

Mate X7旗艦大摺手機登場 規格包括50MP 可調光圈 OIS 主鏡頭

分享：
Mate X7旗艦大摺手機登場 規格包括50MP 可調光圈 OIS 主鏡頭

Mate X7旗艦大摺手機登場 規格包括50MP 可調光圈 OIS 主鏡頭

昨日HUAWEI 內地新品發布會，除推出 Mate 80 系列手機、旗艦大摺亦有新作 HUAWEI Mate X7 正式登場。其配備新代麒麟 9030 Pro 晶片、50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 RYYB 陣列 OIS 主鏡，整體表現更強勁。

HUAWEI Mate X7 具雲錦白、雲錦藍、曜石黑、幻影紫及招牌寰宇紅共五色款，提供 12+256 跟 12+512 配置，售 12,999 人民幣（約港元 $14,230）起。

HUAWEI Mate X7 典藏版提供標準版相同五色，具 16+512 及 16+1TB 儲存款式，售價 14,999 人民幣（約港元 $16,420）起，全系均附旋轉支架保護殼。

Mate X7旗艦大摺手機具雲錦白、雲錦藍、曜石黑、幻影紫及招牌寰宇紅共五色款 HUAWEI Mate X7 典藏版提供標準版相同五色，具 16+512 及 16+1TB 儲存款式，售價 14,999 人民幣（約港幣 $16,420）起，全系均附旋轉支架保護殼 HUAWEI Mate X7 典藏版尚具手寫筆套裝，具雲錦白跟寰宇紅雙色款，配備達 20GB RAM 跟 1TB 儲存，售價 17,599 人民幣（約港幣 $19,270）。 HUAWEI Mate X7 配備 8 吋主屏跟 6.49 吋外屏，內外屏均支援 1-120Hz LTPO 動態更新率；硬件部份裝置採用全新麒麟 9030 Pro 晶片、跟 5,600mAh 電池。 Mate X7 攝影由二代紅楓原色鏡頭，以及 50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 OIS 主鏡、50MP OIS 長焦微距跟 40MP 廣角鏡組成，三組鏡頭均支援 RYYB 陣列。

此外 HUAWEI Mate X7 典藏版尚具手寫筆套裝，具雲錦白跟寰宇紅雙色款，配備達 20GB RAM 跟 1TB 儲存，售價 17,599 人民幣（約港元 $19,270）。

adblk5

HUAWEI Mate X7 配備 8 吋主屏跟 6.49 吋外屏，內外屏均支援 1-120Hz LTPO 動態更新率；硬件部份裝置採用全新麒麟 9030 Pro 晶片、跟 5,600mAh 電池。

Mate X7 攝影由二代紅楓原色鏡頭，以及 50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 OIS 主鏡、50MP OIS 長焦微距跟 40MP 廣角鏡組成，三組鏡頭均支援 RYYB 陣列。

設計平衡理想

Mobile Magazine 短評：雖 Mate X7 在效能及攝影表現獲得巨大提升，但就仍將機身維持在 238g 不錯水平、亦具 5,600mAh 電池，性能跟設計平衡良好。

資料來源：HUAWEI（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

ad

 
 
 
 