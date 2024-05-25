Nokia Lumia推復刻版？傳HMD新中階手機採用Fabula經典設計

雖然在手機市場上已不再有 Nokia 新款智能手機推出，但Nokia 過往各種經典手機一直是眾人的回憶，而 HMD 作為擁有 Nokia 使用權的公司，近年就經常復刻 Nokia 的經典手機，過往極為出名 Nokia 3210 也在最近復刻推出。現在又有傳 HMD 將會使用Nokia Lumia 的經典設計推出新的中階手機。 網民在社交平台上的爆料指出，它有 120Hz FHD+ AMOLED 螢幕、搭載 Snapdragon 7s Gen 2 CPU、有 4900mAh 電池容量並快援 33W 快速充電，以及它有雙喇叭。

而在 5 月初已經有一款叫 HMD Global Tomcat 的產品消息流出，在 Geekbench 中有其跑分成績，分數接近 Snapdragon 7s Gen 2，而這次傳出的 Lumia 手機也用了同款 CPU，所以很有可能 Tomcat 正對應著這部手機。 它採用後置雙鏡頭設計，主鏡頭更有 1 億 800 萬像素，另外一個鏡頭為 200 萬像素，至於前置鏡頭就有 3200 萬像素。根據消息指，這部手機會支援 Nokia 的 PureView 影像及 OZO 音效技術。 這一款手機會有紅、藍、綠，以及黃四種顏色，色彩顯得非常鮮艷奪目，而且邊框四角都十分方正，這和 Nokia Lumia 的 Fabula 設計語言相同，與現時的手機有明顯分別。

舊款 Nokia Lumia是手機界的集體回憶。