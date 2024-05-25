Nokia Lumia推復刻版？傳HMD新中階手機採用Fabula經典設計

雖然在手機市場上已不再有 Nokia 新款智能手機推出，但Nokia 過往各種經典手機一直是眾人的回憶，而 HMD 作為擁有 Nokia 使用權的公司，近年就經常復刻 Nokia 的經典手機，過往極為出名 Nokia 3210 也在最近復刻推出。現在又有傳 HMD 將會使用Nokia Lumia 的經典設計推出新的中階手機。
網民在社交平台上的爆料指出，它有 120Hz FHD+ AMOLED 螢幕、搭載 Snapdragon 7s Gen 2 CPU、有 4900mAh 電池容量並快援 33W 快速充電，以及它有雙喇叭。
而在 5 月初已經有一款叫 HMD Global Tomcat 的產品消息流出，在 Geekbench 中有其跑分成績，分數接近 Snapdragon 7s Gen 2，而這次傳出的 Lumia 手機也用了同款 CPU，所以很有可能 Tomcat 正對應著這部手機。
它採用後置雙鏡頭設計，主鏡頭更有 1 億 800 萬像素，另外一個鏡頭為 200 萬像素，至於前置鏡頭就有 3200 萬像素。根據消息指，這部手機會支援 Nokia 的 PureView 影像及 OZO 音效技術。
這一款手機會有紅、藍、綠，以及黃四種顏色，色彩顯得非常鮮艷奪目，而且邊框四角都十分方正，這和 Nokia Lumia 的 Fabula 設計語言相同，與現時的手機有明顯分別。
然而這部 Lumia 也不能當作純粹的 Nokia 復刻手機，首先在系統方面這部手機用的是 Android 14，而過往的 Nokia Lumia 則使用 Windows 系統，所以使用界面上可能不會再像以往那般顯得方方正正。
而且新機機背也是用了 HMD Logo，而復刻的手機以 Nokia 3210 為例，它的機背仍舊採用 Nokia Logo，所以實際上這部新的 Lumia 更應該稱之為採用了 Fabula 語言設計的 HMD 新手機，而非一般的 Nokia 復刻手機。
不過現時未有相關的上市時間和售價消息，如果各位對這個造型十分獨特的手機有興趣，可以繼續留意它的新動向。