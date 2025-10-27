熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-27 16:08:12

Nothing Ear (3)藍牙耳機實測　音色降噪勁、Super Mic通話錄音實用

分享：
Nothing Ear (3)藍牙耳機以千元多價位但有不錯音色及新功能。

Nothing Ear (3)藍牙耳機以千元多價位但有不錯音色及新功能。

Nothing旗艦耳機Ear (3)距離上代約一年半時間，今代有相當多改進，由外觀至音色，以及全新「超級咪」Super Mic功能，都為沉悶的藍牙耳機市場帶來新鮮感。實試了一段時間，Nothing Ear (3)只是中階$1399的價錢，已有相當不錯的音質，相當值得入手。

Nothing Ear (3)耳機及充電盒均加入鋁金屬元素。 Nothing Ear (3)耳機內側仍然是透明設計。 Nothing Ear (3)耳機為入耳式設計，備有不同尺寸耳塞可更換。 Nothing Ear (3)耳機柄新造型，兼有按壓操作。

透明金屬造型

Nothing Ear (3)沿用一直的透明設計語言，但加入更多金屬元素令耳機更有科幻感，同樣採用圓角四方形充電盒，加上盒面標誌性的手指凹位，很有辨識度。以納米射出成型技術打造充電盒的回收鋁製底座，並將底座與透明上蓋接合，手感順滑。耳機柄今代換上了如電鍍般的金屬設計，並簡化了字樣只顯示ear (3)，型格不減。

adblk5
Nothing Ear (3)支援AAC、LDAC等高品質音訊。 Nothing Ear (3)可在Nothing X app中進行個人化調節。

音質降噪加強

Ear (3) 採用航太級材料搭配升級版12mm動圈單體，音場廣闊清晰，減少音樂失真。而且更有可使用Dynamic Bass Enhancement增強低頻，增加深度和力量，低音聽起來更強勁同時保持自然，試聽流行曲、搖滾樂及爵士樂等不同種類，樂器及人聲都富層次感。有24位元高解析度LDAC與Hi-Res認證，加上藍牙5.4，可高質傳輸無損音樂兼穩定連接。

今代降噪能力亦加強，可過濾達45dB分貝噪音，實測在街上都可隔絕人聲及車聲。Adaptive Noise Cancellation，每600毫秒偵測一次周遭環境監控漏音，即時重新校準，不過大風時都難免有點風聲入耳。

Nothing Ear (3)今代可使用Super Mic通話或錄音。 Nothing Ear (3)充電盒上新增MIC按鍵。 Nothing Ear (3)可使用Super Mic使用Essential Space AI功能。

高清無線咪

Ear (3) 充電盒新增雙MEMS咪高峰系統，Super Mic採用波束成形技術，專注於捕捉聲音，並過濾高達95分貝的環境噪音。用法像無線咪般，使用時長按或雙按盒上的TALK按鍵即可啟動，通話與語音訊息比起使用耳機內置的咪高峰明顯地更加清晰，對於經常需要對話及錄音的用家，確實極為實用。

如配合Nothing Phone (3)使用，更可以一按錄音，即時透過Essential Space功能，記錄語音，AI會自動辨別後續操作，例如加入日曆、或使用Google Maps導航等。

Nothing Ear (3)另有黑色可選。

Nothing Ear (3)另有黑色可選。

長續航播放力

耳機配備升級55 mAh電池，開啟降噪可使用5.5小時，使用充電盒更可延長使用時間至38小時。快速充電10分鐘，即可播放長達10小時的音樂，正常使用基本上不需經常充電，更加方便。今代亦升級IP54防塵防水等級，做運動下雨都不怕淋濕。如想選擇一對內外兼備的中價耳機，Ear (3)絕對值得考慮。

追蹤am730 Google News