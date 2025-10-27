Nothing Ear (3)藍牙耳機實測　音色降噪勁、Super Mic通話錄音實用

Nothing Ear (3)藍牙耳機以千元多價位但有不錯音色及新功能。

Nothing旗艦耳機Ear (3)距離上代約一年半時間，今代有相當多改進，由外觀至音色，以及全新「超級咪」Super Mic功能，都為沉悶的藍牙耳機市場帶來新鮮感。實試了一段時間，Nothing Ear (3)只是中階$1399的價錢，已有相當不錯的音質，相當值得入手。

透明金屬造型 Nothing Ear (3)沿用一直的透明設計語言，但加入更多金屬元素令耳機更有科幻感，同樣採用圓角四方形充電盒，加上盒面標誌性的手指凹位，很有辨識度。以納米射出成型技術打造充電盒的回收鋁製底座，並將底座與透明上蓋接合，手感順滑。耳機柄今代換上了如電鍍般的金屬設計，並簡化了字樣只顯示ear (3)，型格不減。

音質降噪加強 Ear (3) 採用航太級材料搭配升級版12mm動圈單體，音場廣闊清晰，減少音樂失真。而且更有可使用Dynamic Bass Enhancement增強低頻，增加深度和力量，低音聽起來更強勁同時保持自然，試聽流行曲、搖滾樂及爵士樂等不同種類，樂器及人聲都富層次感。有24位元高解析度LDAC與Hi-Res認證，加上藍牙5.4，可高質傳輸無損音樂兼穩定連接。 今代降噪能力亦加強，可過濾達45dB分貝噪音，實測在街上都可隔絕人聲及車聲。Adaptive Noise Cancellation，每600毫秒偵測一次周遭環境監控漏音，即時重新校準，不過大風時都難免有點風聲入耳。

高清無線咪 Ear (3) 充電盒新增雙MEMS咪高峰系統，Super Mic採用波束成形技術，專注於捕捉聲音，並過濾高達95分貝的環境噪音。用法像無線咪般，使用時長按或雙按盒上的TALK按鍵即可啟動，通話與語音訊息比起使用耳機內置的咪高峰明顯地更加清晰，對於經常需要對話及錄音的用家，確實極為實用。 如配合Nothing Phone (3)使用，更可以一按錄音，即時透過Essential Space功能，記錄語音，AI會自動辨別後續操作，例如加入日曆、或使用Google Maps導航等。

Nothing Ear (3)另有黑色可選。