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科技
2024-05-31 16:30:00

Nothing Phone(2a)推三色特別版　香港即將開售

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Nothing Phone(2a)推三色特別版　香港即將開售

Nothing Phone(2a)推三色特別版　香港即將開售

早前 Nothing 發佈了預告，內容包括了「顏色的故事」和「Nothing 」等字眼。當時大眾都推測 Nothing 很大機將會推出紅色款的 Nothing phone (2a)。到了今天迷底終於解開，Nothing 宣佈將會開售 Nothing Phone (2a) Special Edition 。

Nothing Phone (2a) 「特別版」正式公布

Nothing Phone (2a) 「特別版」正式公布

Nothing Phone (2a) 「特別版」正式公布

在稍早之前，Nothing 就正式公布 Nothing Phone (2a) 的「特別版」－ Nothing Phone (2a) Special Edition 。這款特別版與原版本的 Nothing Phone  (2a) 規格基本一樣，（換言之與我們早前發佈的 Nothing Phone(2a) 實測影片表現相同： ），而當中最大分別是特別版在原版的白、灰主色以外加入了「跳色」設計，於白色機身加入灰色的線路，另新加入了紅、黃、藍三原色在機身上作點綴，整體外型算是近年最活潑鮮明的手機之一。

想購買這部 Nothing Phone 2(a) Special Edition 的用家要留意，這部的特別版只有 12GB RAM /256GB ROM的版本，並且是限量發售，價格方面為歐元 €379（即港幣：約$3200）。另外這部 Nothing phone (2a) 特別版會在香港發售，但香港售價有待香港代理及 Nothing 方面公佈。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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