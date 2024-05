Nothing Phone(2a)推三色特別版 香港即將開售

早前 Nothing 發佈了預告,內容包括了「顏色的故事」和「Nothing 」等字眼。當時大眾都推測 Nothing 很大機將會推出紅色款的 Nothing phone (2a)。到了今天迷底終於解開,Nothing 宣佈將會開售 Nothing Phone (2a) Special Edition 。

Nothing Phone (2a) 「特別版」正式公布

Nothing Phone (2a) 「特別版」正式公布 在稍早之前,Nothing 就正式公布 Nothing Phone (2a) 的「特別版」- Nothing Phone (2a) Special Edition 。這款特別版與原版本的 Nothing Phone (2a) 規格基本一樣,(換言之與我們早前發佈的 Nothing Phone(2a) 實測影片表現相同: ),而當中最大分別是特別版在原版的白、灰主色以外加入了「跳色」設計,於白色機身加入灰色的線路,另新加入了紅、黃、藍三原色在機身上作點綴,整體外型算是近年最活潑鮮明的手機之一。