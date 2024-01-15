OnePlus 12R 香港版1月底推出 官方效果圖曝光

傳聞將在1月底推出香港版的 OnePlus 旗艦手機 OnePlus 12，新近系列入門機型 OnePlus 12R，有疑似官方效果圖在網絡流傳，讓手機用家搶先目睹其外觀設計。
疑似 OnePlus 12R 官方效果來自爆料達人 Roland Quandt，他早前於 X （前名Twitter）展示了多組關於OnePlus 12R的黑及淺藍色款效果圖，展示了裝置各項設計及規格，包括採用微弧度雙曲面中置開孔屏，機身左側保留了撥動式實體靜音鍵，以及跟系列頂配機型 OnePlus 12 相同設計語言的機背 2+2 佈置三攝像模組等。
OnePlus 12R 規格
如相關資料屬實，流出疑似 OnePlus 12R 效果圖的外觀設計以至配色選擇，基本於同廠國行版手機 OnePlus Ace3 相若，似乎引證早前指 OnePlus 12R 或為 Ace 3 衍生機型說法，不過就未加入後者「鳴沙金」色款。據 OnePlus 中國官網顯示資訊，Ace 3 手機配備 8G2 晶片、6.78 吋 2,780 x 1,264 像素 AMOLED 螢幕，內置 5,500mAh 雙電芯電池，跟 50MP OIS + 8MP + 2MP 機背三攝像模組。
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