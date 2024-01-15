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科技
2024-01-15 11:15:00

OnePlus 12R 香港版1月底推出 官方效果圖曝光

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OnePlus 12R 香港版1月底推出 官方效果圖曝光

OnePlus 12R 香港版1月底推出 官方效果圖曝光

傳聞將在1月底推出香港版的 OnePlus 旗艦手機 OnePlus 12，新近系列入門機型 OnePlus 12R，有疑似官方效果圖在網絡流傳，讓手機用家搶先目睹其外觀設計。

疑似 OnePlus 12R 官方效果來自爆料達人 Roland Quandt，他早前於 X （前名Twitter）展示了多組關於OnePlus 12R的黑及淺藍色款效果圖，展示了裝置各項設計及規格，包括採用微弧度雙曲面中置開孔屏，機身左側保留了撥動式實體靜音鍵，以及跟系列頂配機型 OnePlus 12 相同設計語言的機背 2+2 佈置三攝像模組等。

OnePlus 12R 香港版1月底推出（OnePlus Club X） OnePlus 12R 香港版1月底推出（OnePlus Club X） OnePlus 12R 香港版1月底推出（OnePlus Club X） OnePlus 12R 香港版1月底推出（OnePlus Club X） OnePlus 12R 香港版1月底推出（OnePlus Club X）

OnePlus 12R 規格

如相關資料屬實，流出疑似 OnePlus 12R 效果圖的外觀設計以至配色選擇，基本於同廠國行版手機 OnePlus Ace3 相若，似乎引證早前指 OnePlus 12R 或為 Ace 3 衍生機型說法，不過就未加入後者「鳴沙金」色款。據 OnePlus 中國官網顯示資訊，Ace 3 手機配備 8G2 晶片、6.78 吋 2,780 x 1,264 像素 AMOLED 螢幕，內置 5,500mAh 雙電芯電池，跟 50MP OIS + 8MP + 2MP 機背三攝像模組。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

OnePlus 12R 歐洲版（ X）

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