PlayStation雙11購物節　PS5主機激減$790、PS Portal $1429

PlayStation雙11購物節由10月31日開始，主機配件均有減價。

想買主機或遊戲的話，PlayStation雙11購物節即將於10月31日至11月13日舉行，PS5主機、PS5周邊設備及PS5遊戲都有優惠。雙11購物節優惠將於參與之零售商提供，包括APITA、csl、百老匯、豐澤、SONY及各大遊戲舖。

主機最平$2190起

雙11購物節重點優惠包括主機、周邊配件及遊戲，全線PS5主機包括基本版、數位版連同PS5 Pro主機即減$790，優惠價分別為$2990、$2190及$4990；PS Portal遙控遊玩機亦有優惠價$ 1429。

DualSense無線控制器視乎配色，優惠價$499至$519；DualSense Edge優惠價$1429；PlayStation VR2只售$2999；PULSE Elite無線耳機組$929、PULSE Explore無線耳塞式耳機$1339；Access控制器亦減至$549。購買DualSense Edge無線控制器或PS Portal還送《決勝時刻：黑色行動6》數位下載版，更加抵買！