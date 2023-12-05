Playstation Portal 評價｜PS5 Remote Play專用機 規格及電量懶人包 新一代PSP？

Playstation Portal 評價｜新一代PSP？ PS5 Remote Play專用機 規格及電量懶人包

Playstation Portal最近於海外推出，雖然仍未在香港上市，但今次率先測試Playstation Portal的連線質素、畫面同控制等等，評價這部 PS5 Remote Play專用機表現！ 不過很多人看到Playstation Portal的規格，認為較現時手提遊戲機配置少，有意見認為跟Tablet或者電腦用Remote play玩差不多，然而這台機的價錢比其他遊戲機平很多，PlayStation又有這麼多的自家遊戲，那到底值不值得買呢？現在就等分析Playstation Portal有什麼優缺點。

Playstation Portal設定步驟 在測試之前首先要解釋Playstation Portal跟主流手提遊戲機有什麼分別，其實Playstation Portal的功能就只有用Wi-Fi連接用家自己的PS5，然後玩在自己PS5安裝了的遊戲。Playstation Portal不能儲存任何遊戲，而你啟動PS5後也只會教你怎樣去設定自己的PS5和Portal。 首先在PS5去系統找搖控遊玩，然後按啟用，再用Portal登入PSN，就可以選自己的PS5來連接了。主機會建議你設定在待命模式用遙控遊玩開啟，這就不用時常開着PS5浪費電力了。不過要留意PS5還有Portal都要先連接網絡才能用，因為在沒有網絡的情況下，Portal係完全沒有用的。 例如你可以用它連接Wi-Fi，不過因為Playstation Portal沒有任何瀏覽器，除了不能上網外，連店內免費wifi都不能用，Playstation Portal找不到任何手機熱點，所以除了用Wi-Fi蛋外，你是不能帶這個出戶外用。Playstation Portal在定位上只是Remote play的PS5配件，而不是手提遊戲機。如果各位家裡沒有PS5的話，是完全不需要考慮買Portal。

Playstation Portal外形 僅重529g Playstation Portal的外形就好像拆開了PS5控制器，然後把螢幕放在中間。原來手把上面的觸控版，就用了螢幕左右兩邊方格去代替。手掣的R3、L3也製作得比原廠DualSense手把小。而手掣的其他功能好像最基本的震動和最有名的Adaptive Trigger，都與原廠手把一樣，所有功能都十分齊全。 Playstation Portal內置揚聲器和內置咪高峰，這麼多零件加起來的重量都只有529g。雖然比Switch重大約100g，但也比其他主流手提遊戲機輕很多。個人感覺拿上手，比拿着其他遊戲機更舒服、更容易習慣，就算拿得久也不會累。

Playstation Portal硬件規格 不支援藍牙 Playstation Portal的規格，值得留意的是屏幕是只有1080p 60Hz的LCD mon，基本上不需要期待畫質會很好。音響輸出方面，除內置揚聲器之外，就只有3.5mm插口可以選擇，而因為這台機完全不支援藍牙，想用無線耳機就只可以買Playstation自己推出的耳機。 至於電池容量就有4370mAh，這裡就特別做了一個測試，在100%電量的情況下玩GT，先把遊戲的畫面設為光線追蹤模式，然後把光度和音量都開到最大，最終Playstation Portal就只能夠維持4個小時左右。

Playstation Portal 畫面及控制器延遲測試 就這樣看Playstation Portal的規格好似不是很理想，不如看看我們幫Portal做的其他測試的表現。首先要點明這Playstation Portal的遊戲質素很大程度受網絡質素影響，如果你家裡的PS5不能插網絡線或不能維持穩定網絡，除了可能控制不到自己的角色外，隨時連畫面都沒辦法看清。如果各位真係不能插網絡線到PS5，可能要考慮買一個Homeplug幫忙。 在網絡穩定的情況下測試這台遊戲機的畫面和控制有沒有延遲的問題。只要看一下畫面就一清二楚，在這裡我地首先開了光線追蹤模式來試，你可以看到畫面是有一點點延遲，但實際遊玩的時候感覺不是太大。手掣的延遲就跟沒有一樣，不是完全不能玩的情況。如果真的擔心會有問題，遊戲畫面轉成高幀率模式，PS5也可以關了HDR，延遲就會更加低。 這個程度的延遲屬於可以接受的範圍，玩Spiderman 2的時候，只要上網不會有突然有問題，這些延遲都不會影響我玩的感覺。

Playstation Portal 螢幕測試 螢幕方面，Sony會在Playstation Portal用1080p60Hz的LCD mon，其實是因為PS5的畫面是要經過壓縮後，再透過Wi-Fi再傳到Portal的 畫質低一點，就可以傳少一點資料。所以理論上只需要連線穩定就能玩，而如果網絡速度不是很快，Portal會自己調低解像度，維持畫面的連接。也是因為這樣，Playstation Portal不需要強大的螢幕。 雖然我們說畫面質素不是最好，不過整體來說不算太差。以這遊戲為例，主角周圍環境細節都算看得清楚，畫面不會很差。不過離主角較遠的景色就會見到它們比較模糊，例如顏色是很明顯地散開了。雖然正常玩的時候不會看得很仔細，在其他遊戲看過場動畫時，因為很多近鏡也不會覺得畫面有變差。但是追求高畫質的玩家，可能會不喜歡。

Playstation Remote play 其他選擇 如果只是玩Remote play，現時還有其他選擇。例如手機、iPad甚至手提電腦，在螢幕、續航力或者便攜性方面都可以比Playstation Portal做得更好。而且很多人本來就有這些設備不用額外買，更極端一點，我地還可以在Steam Deck安裝Remote play，這更可以玩PS5以外的遊戲，但當然不是每一個細節比Portal好。比如說每次都要配對PS5手掣或者要設定USB手掣，加些連接去PS5的時間，準備時間會比用Portal久，要玩的時候製難拿上手就玩。 除此之外，其他細節都差唔多，畫面解像度最高是1080p，也會按照連線質素去改變解像度，這點跟Portal是一模一樣。手把跟畫面延遲方面基本上都與Portal差不多﹐畫面延遲是比Portal好一點點，真的只是一點點而已。操作方面的延遲都不算大，兩種方法即使有差距，但感覺都是一樣。所以無論是用什麼玩，最重要的問題反而是網絡夠不夠穩定，如果你的網絡時快時慢，玩的感覺會好差。