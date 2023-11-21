熱門搜尋:
OpenAI 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
返回
科技
2023-11-21 10:00:00

Price Consumer Choice Award 2023 得獎者分享

資料由客戶提供

分享：

Price.com.hk舉辦的Price Consumer Choice Award 2023（精明消費之選2023）」頒獎典禮已於10月6日假尖沙咀唯港薈舉行，除了表揚過去一年在各個範疇中表現優秀的品牌及商戶外，更為業界定立一個客觀標準，同時為消費者分辨出信譽良好的品牌及商戶。頒獎典禮以【Together We Create】為主題，頒發共88個獎項。典禮由金牌司儀森美主持，同時更有早霸王好拍檔小儀、梁嘉琪，以及網絡紅人夢雨及肥豪（YouTube 頻道 FHProductionHK 的成員）擔任嘉賓。

「第五屆精明消費之選2023」共頒發88個獎項，表揚共77個表現優秀的品牌及商戶。

Momax憑良好的實用性 榮獲三獎

Momax於今年頒獎禮分別獲得「精明消費之選 — 移動電源品牌」、「精明消費之選 — 智能拖板品牌」及「信譽銷售品牌網店」。作為在香港首屈一指的電子配件品牌，CEO Mr. John Cheng表示會繼續努力為消費者提供更優質的產品：「我們十分榮幸能夠從Price Consumer Choice Award 2023獲獎，我們多年為消費者提供最好的產品，多謝Price、合作夥伴及顧客的支持。這個獎項對我們是絕對的鼓勵，我們會用創新的科技，最好的產品和服務提供給消費者。」

惠而浦(香港)有限公司憑優質的廚房電器榮獲兩個獎項

家電品牌惠而浦扎根香港多年，其廚房家電產品更獲眾多消費者喜愛，獲得「精明消費之選 — 蒸焗爐品牌」及「精明消費之選 — 抽油煙機品牌」。惠而浦(香港)有限公司 General Manager, Mr. Steven Chu 表示：「感謝Price團隊及各位顧客，頒發「蒸焗爐」同「抽油煙機」兩個品牌大獎給我們，無論是皇牌4S系列、全新「MegaChef 内置式蒸焗爐」或「神吸」AirSense 抽油煙機，希望我們的產品都能夠為每個家庭釋放空間，料理無限。」

TP-Link 專業無線設備獲得兩個獎項

作為Wi-Fi 無線設備全球銷量第一的品牌，TP-Link榮獲「精明消費之選 — Wi-Fi 7 Mesh路由器品牌」及「精明消費之選 — 網絡攝影機品牌品牌」實在是當之無愧。TP-Link Hong Kong & Macau Product Director of Solutions and Services, Mr. Daniel Zhou 感謝Price提供完善的平台讓其品牌在香港市場能有更好發展：「多謝提供完善的平台讓我們全港首發Wi-Fi 7 Router，可以快速接觸不同客戶，同時讓我們更了解香港客人的需求，促進公司發展更多產品，滿足市場需要。」

格力再次榮獲「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」獎項

格力今年再度於Price Consumer Choice Award中獲選為「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」，作為專注於空調產品的品牌，格力的用戶超過3億，太平洋行集團副總經理 鄭家樑先生表示：「格力一直以來將最好的產品使用體驗給予顧客，我們會繼續努力令廣大消費者享受到高品質的產品及生活體驗。」

珍寶第五度榮獲「精明消費之選— 窗口分體式冷氣機品牌」獎項

珍寶在香港已經植根42年，其分體式冷氣機更是首批取得能源效益標籤的產品，能夠第五度獲「精明消費之選 — 窗口分體式冷氣機品牌」獎項十分實至名歸。Alpha Appliances Ltd. Group General Manager, Mr. Lawrence Poon表示：「感謝Price、合作夥伴、各位顧客的支持同愛戴，珍寶冷氣很高興可以獲獎。我們致力為客戶創造最優質的產品，為各位帶來更好生活品質，我們將持續投入更多資源和技術，以答謝各位的支持。」

Insta360 首奪「精明消費之選 — 運動攝影機品牌」獎項

Insta360運動相機配備專業，小小的機身卻有強大的功能，受一眾消費者的喜愛，今年更首次榮獲「精明消費之選 — 運動攝影機品牌」獎項。Insta360市場經理趙女士表示：「Insta360 很榮幸獲頒「運動攝影機品牌大獎」。感謝Price.com.hk和消費者對Insta360的支持，我們會繼續投入更資源帶來更優質的產品。」

三陽數碼憑專業的服務及產品贏得兩獎

三陽數碼於今屆Price Consumer Choice Award中獲得「信譽銷售相機及鏡頭商戶」獎，更從眾多商戶中榮獲「優質服務商戶大獎」，能夠獲得各消費者愛戴，三陽數碼Sales Manager  區達富先生表示：「感謝Price提供平台讓一眾小商戶一個更加好的途徑接觸到更多的客戶，開拓到更大的市場。我們接下來會繼續努力，為消費者提供更好的服務及更多的產品。」

2000Fun電競專門店榮獲「信譽銷售電腦及電競商戶」

2000Fun電競專門店2003年服務至今，為一眾遊戲玩家提供專業的電競設備、點數卡、遊戲配件，能夠獲得「信譽銷售電腦及電競商戶」，2000Fun電競專門店 Marketing Manager  黃小姐表示：「很榮幸2000Fun可以獲獎，衷心感謝大會頒這個獎給我們，同時亦感激Price一直支持零售業商戶，令我們更容易去發展業務。我們會將最好的產品質素和服務水平帶給每一位顧客，多謝。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受