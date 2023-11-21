Price Consumer Choice Award 2023 得獎者分享

Price.com.hk舉辦的「Price Consumer Choice Award 2023（精明消費之選2023）」頒獎典禮已於10月6日假尖沙咀唯港薈舉行，除了表揚過去一年在各個範疇中表現優秀的品牌及商戶外，更為業界定立一個客觀標準，同時為消費者分辨出信譽良好的品牌及商戶。頒獎典禮以【Together We Create】為主題，頒發共88個獎項。典禮由金牌司儀森美主持，同時更有早霸王好拍檔小儀、梁嘉琪，以及網絡紅人夢雨及肥豪（YouTube 頻道 FHProductionHK 的成員）擔任嘉賓。
Momax憑良好的實用性 榮獲三獎
Momax於今年頒獎禮分別獲得「精明消費之選 — 移動電源品牌」、「精明消費之選 — 智能拖板品牌」及「信譽銷售品牌網店」。作為在香港首屈一指的電子配件品牌，CEO Mr. John Cheng表示會繼續努力為消費者提供更優質的產品：「我們十分榮幸能夠從Price Consumer Choice Award 2023獲獎，我們多年為消費者提供最好的產品，多謝Price、合作夥伴及顧客的支持。這個獎項對我們是絕對的鼓勵，我們會用創新的科技，最好的產品和服務提供給消費者。」
惠而浦(香港)有限公司憑優質的廚房電器榮獲兩個獎項
家電品牌惠而浦扎根香港多年，其廚房家電產品更獲眾多消費者喜愛，獲得「精明消費之選 — 蒸焗爐品牌」及「精明消費之選 — 抽油煙機品牌」。惠而浦(香港)有限公司 General Manager, Mr. Steven Chu 表示：「感謝Price團隊及各位顧客，頒發「蒸焗爐」同「抽油煙機」兩個品牌大獎給我們，無論是皇牌4S系列、全新「MegaChef 内置式蒸焗爐」或「神吸」AirSense 抽油煙機，希望我們的產品都能夠為每個家庭釋放空間，料理無限。」
TP-Link 專業無線設備獲得兩個獎項
作為Wi-Fi 無線設備全球銷量第一的品牌，TP-Link榮獲「精明消費之選 — Wi-Fi 7 Mesh路由器品牌」及「精明消費之選 — 網絡攝影機品牌品牌」實在是當之無愧。TP-Link Hong Kong & Macau Product Director of Solutions and Services, Mr. Daniel Zhou 感謝Price提供完善的平台讓其品牌在香港市場能有更好發展：「多謝提供完善的平台讓我們全港首發Wi-Fi 7 Router，可以快速接觸不同客戶，同時讓我們更了解香港客人的需求，促進公司發展更多產品，滿足市場需要。」
格力再次榮獲「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」獎項
格力今年再度於Price Consumer Choice Award中獲選為「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」，作為專注於空調產品的品牌，格力的用戶超過3億，太平洋行集團副總經理 鄭家樑先生表示：「格力一直以來將最好的產品使用體驗給予顧客，我們會繼續努力令廣大消費者享受到高品質的產品及生活體驗。」
珍寶第五度榮獲「精明消費之選— 窗口分體式冷氣機品牌」獎項
珍寶在香港已經植根42年，其分體式冷氣機更是首批取得能源效益標籤的產品，能夠第五度獲「精明消費之選 — 窗口分體式冷氣機品牌」獎項十分實至名歸。Alpha Appliances Ltd. Group General Manager, Mr. Lawrence Poon表示：「感謝Price、合作夥伴、各位顧客的支持同愛戴，珍寶冷氣很高興可以獲獎。我們致力為客戶創造最優質的產品，為各位帶來更好生活品質，我們將持續投入更多資源和技術，以答謝各位的支持。」
Insta360 首奪「精明消費之選 — 運動攝影機品牌」獎項
Insta360運動相機配備專業，小小的機身卻有強大的功能，受一眾消費者的喜愛，今年更首次榮獲「精明消費之選 — 運動攝影機品牌」獎項。Insta360市場經理趙女士表示：「Insta360 很榮幸獲頒「運動攝影機品牌大獎」。感謝Price.com.hk和消費者對Insta360的支持，我們會繼續投入更資源帶來更優質的產品。」
三陽數碼憑專業的服務及產品贏得兩獎
三陽數碼於今屆Price Consumer Choice Award中獲得「信譽銷售相機及鏡頭商戶」獎，更從眾多商戶中榮獲「優質服務商戶大獎」，能夠獲得各消費者愛戴，三陽數碼Sales Manager 區達富先生表示：「感謝Price提供平台讓一眾小商戶一個更加好的途徑接觸到更多的客戶，開拓到更大的市場。我們接下來會繼續努力，為消費者提供更好的服務及更多的產品。」
2000Fun電競專門店榮獲「信譽銷售電腦及電競商戶」
2000Fun電競專門店2003年服務至今，為一眾遊戲玩家提供專業的電競設備、點數卡、遊戲配件，能夠獲得「信譽銷售電腦及電競商戶」，2000Fun電競專門店 Marketing Manager 黃小姐表示：「很榮幸2000Fun可以獲獎，衷心感謝大會頒這個獎給我們，同時亦感激Price一直支持零售業商戶，令我們更容易去發展業務。我們會將最好的產品質素和服務水平帶給每一位顧客，多謝。」