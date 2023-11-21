Price Consumer Choice Award 2023 得獎者分享

Momax憑良好的實用性 榮獲三獎

Momax於今年頒獎禮分別獲得「精明消費之選 — 移動電源品牌」、「精明消費之選 — 智能拖板品牌」及「信譽銷售品牌網店」。作為在香港首屈一指的電子配件品牌，CEO Mr. John Cheng表示會繼續努力為消費者提供更優質的產品：「我們十分榮幸能夠從Price Consumer Choice Award 2023獲獎，我們多年為消費者提供最好的產品，多謝Price、合作夥伴及顧客的支持。這個獎項對我們是絕對的鼓勵，我們會用創新的科技，最好的產品和服務提供給消費者。」

惠而浦(香港)有限公司憑優質的廚房電器榮獲兩個獎項

家電品牌惠而浦扎根香港多年，其廚房家電產品更獲眾多消費者喜愛，獲得「精明消費之選 — 蒸焗爐品牌」及「精明消費之選 — 抽油煙機品牌」。惠而浦(香港)有限公司 General Manager, Mr. Steven Chu 表示：「感謝Price團隊及各位顧客，頒發「蒸焗爐」同「抽油煙機」兩個品牌大獎給我們，無論是皇牌4S系列、全新「MegaChef 内置式蒸焗爐」或「神吸」AirSense 抽油煙機，希望我們的產品都能夠為每個家庭釋放空間，料理無限。」

TP-Link 專業無線設備獲得兩個獎項

作為Wi-Fi 無線設備全球銷量第一的品牌，TP-Link榮獲「精明消費之選 — Wi-Fi 7 Mesh路由器品牌」及「精明消費之選 — 網絡攝影機品牌品牌」實在是當之無愧。TP-Link Hong Kong & Macau Product Director of Solutions and Services, Mr. Daniel Zhou 感謝Price提供完善的平台讓其品牌在香港市場能有更好發展：「多謝提供完善的平台讓我們全港首發Wi-Fi 7 Router，可以快速接觸不同客戶，同時讓我們更了解香港客人的需求，促進公司發展更多產品，滿足市場需要。」

格力再次榮獲「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」獎項

格力今年再度於Price Consumer Choice Award中獲選為「精明消費之選 — 窗口式冷氣機品牌」，作為專注於空調產品的品牌，格力的用戶超過3億，太平洋行集團副總經理 鄭家樑先生表示：「格力一直以來將最好的產品使用體驗給予顧客，我們會繼續努力令廣大消費者享受到高品質的產品及生活體驗。」