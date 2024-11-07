PS5 Pro今日正式上市　入手與否可考慮以下因素

PS5 Pro於今日11月7日正式推出，這一部索價$5780的強化版主機，有光譜超解析度（PSSR）、進階光線追蹤及支援4K/120fps幀率，同時儲存空間增加至2TB、支援Wi-Fi 7、更快速的讀取時間、更纖細的機身設計等，相信令機迷相當心癢。不過入手之前，記得亦要留意電視能否配合才作考慮。

電視需支援4K/120fps

PS5 Pro能在4K電視上以60fps或最高120fps暢玩相容遊戲，還能同時使用光線追蹤和PSSR的AI增強4K解析度。首要考慮的是家中的電視或顯示器是否4K/120Hz？官方稱要支援1440p解析度的遊戲並享有清晰視覺效能，也須搭配使用支援1440p/60Hz（或1440p/60Hz及120Hz）的電視或電腦螢幕，才能進行1440p影像輸出。

而且電視尺寸也是考慮之一，外媒The Verge以65吋電視試玩PS5 Pro，距離電視3米左右，大部分遊戲其實看不出分別。而且一般LCD電視未必可看出PS5 Pro的細緻畫質，建議最好選擇OLED或更強的螢幕，才能突顯光追效能及細微位。連接亦要使用HDMI 2.1插口並支援VRR，才能發揮出PS 5 Pro的最佳效能。

除了將原有的保真及性能模式，PS5 Pro在部分遊戲亦新增了多一個Pro或8K模式。如果平時打機根本不會在意選擇不同畫質模式，或是會調校畫面光追、動態模糊及色彩度，或許不必特意課金升級PS5 Pro。