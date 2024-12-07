PS5 Pro評測｜$6000交智商稅不如趁低水入手PS5？DIY PC砌機更具性價比？

PS5 Pro評測｜交$6000交智商稅不如趁低水入手PS5？DIY PC砌機更具性價比？ 勝負關鍵在於呢一點！

Sony PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）於11月7日正式發售，這次供應充足，不再出現一機難求的情況。於是對於一眾機迷來講，到底是趁PS5低水入手抑或進取些直接買下PS5 pro呢？還是說再添些少DIY砌一部高性能PC 更化算？下文就將為大家分析一下各個選項的優劣之處。

相比起PS5 ，PS5 Pro 的畫面渲染速度提高了45%，Raytrace 的投射速度提升了2至3倍，並加入了名為 PSSR 的 AI 技術，類似於 NVIDIA 的 DLSS，可以將低解析度的畫面實時提升。

PS5 Pro 與 PS5 的比較 相比起PS5 ，PS5 Pro 的畫面渲染速度提高了45%，Raytrace 的投射速度提升了2至3倍，並加入了名為 PSSR 的 AI 技術，類似於 NVIDIA 的 DLSS，可以將低解析度的畫面實時提升。 此外，PS5 Pro 的機身比 PS5 Slim 版大，但實際上比原版 PS5 小了一點。PS5 Pro 的畫面渲染速度和 Raytrace 投射速度都有顯著提升，理論上畫面質素會比 PS5 更好。然而，實際遊戲體驗中，PS5 和 PS5 Pro 的畫面差異並不大，特別是在高速變動的場景下。



PS5 Pro 的性能提升 PS5 Pro 的 GPU 圖像運算性能相當於 NVIDIA GeForce GTX 4070 或 AMD Radeon RX7800XT，並且支援 4K60fps 和 4K120fps 的輸出。然而，PS5 Pro 的畫面質素提升並不顯著，特別是在靜止畫面下放大才會看到一些細節的差異。 PS5 Pro 的容量與彈性 PS5 Pro 提供了 2TB 的數碼版本，比 PS5 多了一倍容量，讓用家可以享受更快的讀碟時間。此外，用戶還可以選擇購買外置碟機，增加使用彈性。



PS5 Pro 與 PC 的比較 雖然 PS5 Pro 已經是目前市場上最高規格的遊戲主機，但連同上面的 PSSR AI 技術考慮在內，PS5 Pro 的 GPU 圖像運算性能放在 DIY PC 的市場裡面最多都只能算是中高階位置，大概就和 NVIDIA GeForce GTX 4070或者是 AMD Radeon RX7800XT 相近。 我們用一部用了一段時間的 DIY PC 對比PS5 Pro，DIY PC 採用了仍然算是表現不錯的 GeForce RTX 3080，用來玩回一些出現在PS5 Enhanced Games 清單上面有支援的遊戲，例如 Spiderman Miles Morales又或者是 Control，依然都可以用到 4K60fps 甚至以上的幀率穩定輸出帶有 RayTrace 效果的畫面。 相比之下，PS5 Pro 在圖像方面似乎真是沒有什麼優勢存在，一張已經推出了將近 4 年的 GPU 都可以輸出到和它差不多甚至更好的畫面，這樣你就會明白為什麼這麼多人會覺得 PS5 Pro 有一點不值得買了。不過我們依然要強調，PS5 Pro 的確其實是在 6000 元這個價位提供到的最佳表現選擇，事關要組裝到一部有以上表現的 PC，單是 GPU 就已經用掉你最少 5000 至 6000 元，再計算CPU RAM SSD 機箱等等的零件，預算便宜至極都要近 7000 尾。如果要保證到更高強度的運算潛力，甚至想超越 PS5 的話，10000 元都應該是基本價了。 所以單講打機的畫面表現的話，PS5 Pro 的確是在 6000 元這個價位提供到的最佳表現選擇，只不過隨著時間推移，電腦硬件的價格可能下調的情況下，它的性價比將會逐年下降了。

PS5 Pro 擁有一些獨佔遊戲，但數量並不足以讓玩家長期支持單一平台。

獨佔遊戲的影響 PS5 Pro 擁有一些獨佔遊戲，但數量並不足以讓玩家長期支持單一平台。許多遊戲在 PS5 平台上限時獨佔後，會推出 PC 或其他平台的版本。例如，《Final Fantasy》、《Returnal》和《對馬戰鬼》等遊戲都在 PS5 上架一段時間後推出了 PC 版本。



總括來說這次的親身體驗，讓我們明白到PS5 Pro 雖然價錢是有點貴，缺點亦都因為 PC 的競爭而變得非常明顯，例如畫面未能夠去到用戶預期的極致、獨佔遊戲內容不足等等。只不過 PS5 Pro 依然可以貫徹遊戲主機的無痛特性，給玩家開機不需要額外設定什麼就可以直接享受遊戲；另一方面在我們的試玩途中，PS5 搭配 DualSense 系列手掣才可以完美提供的震動回饋和自適應扳機功能，都是提升遊戲體驗的一個 Bonus。 不知道大家看完測試之後，又覺得是買 PS5 Pro 好還是組裝一部 PC 好一點呢？編者就覺得不計遊戲陣容的話，PS5 現在這個售價反而變得更抵玩了，絕對值得入手。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章