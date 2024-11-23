ROG Phone 9評測｜ASUS 2025旗艦搶先試 香港首部S8 Elite手機 打機/跑分/散熱表現超強

講到 Android 手機的頂級規格，大家一定會第一時間想起 Qualcomm Snapdragon 8 系的處理晶片。過去幾年，S8 晶片雖然在年尾發布，但首發機種大部分是中國內地版本，香港人要體驗到往往要等到下一年的年頭。不過今年情況有些不同，華碩 ASUS 選擇將 ROG Phone 系列的更新周期縮短，在年頭推出 ROG Phone 8 之後，今日正式發布了新一代 ROG Phone 9 系列，搶先使用全新的 Qualcomm S8 Elite 處理器。 機背都可打機！ 旗艦級電競手機 ROG Phone 9

外型設計與 AniMe Vision 背燈 ASUS ROG Phone 在近幾年的外型變化頗大，主要因為電競風格太過濃厚，反而阻礙了用家將 ROG Phone 當成日常使用的手機。由上代 ROG Phone 8 系列開始，設計趨向更為平實。今代 ROG Phone 9 系列繼承了這一點，並且連基本版的 ROG Phone 9 都加入了過往只有 Pro 版才有的背燈 AniMe Vision，有 85 粒 LED 像素燈，顯示不同的圖案及動畫。Pro 機型的 AniMe Vision 更進一步，LED 燈數量增加至 648 粒，可以顯示更加複雜的圖案。

新增 AniMe Play 功能 ASUS 活用了更大面積的副屏幕，加入名為 AniMe Play 的功能，讓用家可以利用點陣屏幕進行簡單的遊戲，例如貪食蛇、打磚塊等，操控起來與 20 年前的平價手提遊戲機有幾分相似，但音效和畫面都頗有誠意。

性能與散熱設計 ROG Phone 9 系列最大的吸引力來自其處理核心 Qualcomm S8 Elite，不單止更快還更加省電。根據 Geekbench 6 測試，ROG Phone 9 Pro 的單核分數為 3029 分，多核分數為 9440 分，輕鬆拋離 2024 年所有的 Android 旗艦。此外，ASUS 在散熱設計及效能調整方面下了不少功夫，ROG Phone 9 Pro 在 3D Mark 的 Solar Bay Unlimited Stress Test 中，連續 20 次高階圖像運算都能保持相同性能輸出，機身最高溫度僅 40 多度。

遊戲功能與 AI 技術 ROG Phone 9 系列除了性能強勁外，在遊戲配套上也做得很足。兩個超聲波壓感肩鍵 AirTrigger 以及 AI 遊戲功能如對話加速、自動執道具等都有保留。此外，ROG Phone 9 系列還加入了 ZenFone 11 上的即時通話翻譯、錄音轉錄等 AI 功能，集兩個系列的 AI 在同一部機內。

拍攝功能升級 拍攝方面，ROG Phone 9 系列的主鏡頭換成 5000 萬像素 Sony CMOS，並保留了 6 軸防震系統，防震幅度有所提升。Pro 機型配置了 3 倍長焦鏡，拍攝效果不錯。

售價與上市資訊 ASUS ROG Phone 9 系列在發布後極速上市，基本版售價 $8998 元，Pro 機型需多付 600 元。作為第一部有齊 Google 配套的行貨 Android 機，ROG Phone 9 系列性能和功能都相當不錯，不知道大家會否購入呢？ 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章