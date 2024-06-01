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科技
2024-06-01 11:00:00

Samsung全新AI手提電腦Galaxy Book4 Edge　Galaxy AI配Microsoft Copilot+雙重人工智能

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Samsung全新AI手提電腦Galaxy Book4 Edge結合雙AI功能，將於6月18日發售，14吋售價為$11,980，16吋售$14,680。

Samsung全新AI手提電腦Galaxy Book4 Edge結合雙AI功能，將於6月18日發售，14吋售價為$11,980，16吋售$14,680。

Samsung新世代AI手提電腦Galaxy Book4 Edge結合45 TOPS NPU的 AI運算能力及混合AI技術，內置超強Qualcomm Snapdragon X Elite處理器，搭載Galaxy AI與Microsoft Copilot+功能，即將於6月3日起預售，6月18日正式發售。

Galaxy Book4 Edge配備Galaxy AI及Microsoft Copilot+，可運用AI提高連接性。 Galaxy Book4 Edge可與流動裝置連接協作。

全面提升AI連接性

Galaxy Book4 Edge配備Galaxy AI，支援Wi-Fi 7達至高速無縫的跨裝置連接，並可使用雲端AI的高速運算，離線狀態下也可享受混合AI應用體驗。內置的裝置AI效能，讓Snapdragon智能平台持續進行學習並提高生產力。

同時支援Microsoft Copilot+，可使用簡單的日常語言來提高工作效率和創造力。只需使用Link to Windows功能將流動裝置連接到手提電腦，即可在更大的屏幕上體驗Galaxy AI功能，例如將Circle to Search with Google的搜索結果同步顯示在電腦屏幕上，並將內容直接複製貼上到文件中；聊天助手和即時翻譯功能亦引入至手提電腦。

Galaxy Book的Windows界面引入Copilot功能，結合裝置AI與雲端AI，例如透過Copilot語音指示流動裝置設定鬧鐘、查找聯絡人及發送訊息等操作，Copilot亦可提供更多進一步的智能建議。

Galaxy Book4 Edge可利用觸控屏幕進行各種AI功能。 Galaxy Book4 Edge的VDynamic AMOLED 2X觸控抗反射顯示屏，達3K解像度，屏幕刷新率120Hz。

強大處理器

Galaxy Book4 Edge配備的Snapdragon X Elite處理器可利用45 TOPS NPU的運算效能，帶來4倍更高速的AI運算效能，令各項功能都能夠更流暢迅速地運作，包括新增的回顧及即時字幕功能等，以及Cocreator和Windows Studio只需使用專屬AI按鍵即可啟用。便捷地在應用程式和指令之間進行無縫切換。配備長達一整天的電池續航力，可支援長達22小時影片播放以及超快速充電。

VDynamic AMOLED 2X觸控抗反射旗艦級顯示屏，達3K解像度，設Vision Booster在戶外使用也保持清晰及大幅減少眩光，屏幕支援10點多重觸控，屏幕刷新率高達120Hz。

Galaxy Book4 Edge配備最強的NPU及Snapdragon X Elite處理器。

Galaxy Book4 Edge配備最強的NPU及Snapdragon X Elite處理器。

可靠安全保護

Galaxy Book4 Edge由Samsung的國防級多層防禦保安平台Samsung Knox提供保護，透過安全硬件、實時威脅偵測和協作保護來保護裝置上的重要資料並防範漏洞。Galaxy Book4 Edge亦是Microsoft 安全核心電腦（Secured-Core PC），擁有Windows 11最高級別的升級韌體安全防護。

Galaxy Book4 Edge 16吋及14吋兩款型號採用回收塑膠, 玻璃和鋁等回收物料製成。Galaxy Book4 Edge 16吋（配備Snapdragon® X Elite X1E-84-100處理器，16GB RAM + 1TB）售價為$14,680，Galaxy Book4 Edge 14吋（配備Snapdragon X Elite X1E-80-100處理器，16GB RAM + 512GB）售價為$11,980。將於6月3日起在香港Samsung網上商店、專門店、特約零售商等預售，並在6月18日發售。

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