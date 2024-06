Samsung全新AI手提電腦Galaxy Book4 Edge　Galaxy AI配Microsoft Copilot+雙重人工智能

全面提升AI連接性

Galaxy Book4 Edge配備Galaxy AI,支援Wi-Fi 7達至高速無縫的跨裝置連接,並可使用雲端AI的高速運算,離線狀態下也可享受混合AI應用體驗。內置的裝置AI效能,讓Snapdragon智能平台持續進行學習並提高生產力。

同時支援Microsoft Copilot+,可使用簡單的日常語言來提高工作效率和創造力。只需使用Link to Windows功能將流動裝置連接到手提電腦,即可在更大的屏幕上體驗Galaxy AI功能,例如將Circle to Search with Google的搜索結果同步顯示在電腦屏幕上,並將內容直接複製貼上到文件中;聊天助手和即時翻譯功能亦引入至手提電腦。

Galaxy Book的Windows界面引入Copilot功能,結合裝置AI與雲端AI,例如透過Copilot語音指示流動裝置設定鬧鐘、查找聯絡人及發送訊息等操作,Copilot亦可提供更多進一步的智能建議。