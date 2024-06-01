Samsung全新AI手提電腦Galaxy Book4 Edge　Galaxy AI配Microsoft Copilot+雙重人工智能

Samsung新世代AI手提電腦Galaxy Book4 Edge結合45 TOPS NPU的 AI運算能力及混合AI技術，內置超強Qualcomm Snapdragon X Elite處理器，搭載Galaxy AI與Microsoft Copilot+功能，即將於6月3日起預售，6月18日正式發售。

全面提升AI連接性

Galaxy Book4 Edge配備Galaxy AI，支援Wi-Fi 7達至高速無縫的跨裝置連接，並可使用雲端AI的高速運算，離線狀態下也可享受混合AI應用體驗。內置的裝置AI效能，讓Snapdragon智能平台持續進行學習並提高生產力。

同時支援Microsoft Copilot+，可使用簡單的日常語言來提高工作效率和創造力。只需使用Link to Windows功能將流動裝置連接到手提電腦，即可在更大的屏幕上體驗Galaxy AI功能，例如將Circle to Search with Google的搜索結果同步顯示在電腦屏幕上，並將內容直接複製貼上到文件中；聊天助手和即時翻譯功能亦引入至手提電腦。

Galaxy Book的Windows界面引入Copilot功能，結合裝置AI與雲端AI，例如透過Copilot語音指示流動裝置設定鬧鐘、查找聯絡人及發送訊息等操作，Copilot亦可提供更多進一步的智能建議。