SAMSUNG搶攻超薄手機市場 Galaxy S25 Edge 5/13發表

據韓媒最新消息，SAMSUNG已確定於5月13日舉行Galaxy Unpacked新品發表會，正式推出主打極致輕薄的Galaxy S25 Edge。新機將於5月23日率先在韓國與中國市場上市，5月30日起全球開售，較競爭對手蘋果預計9月發表的iPhone 17 Air提前四個月。

Galaxy S系列有史以來最薄機型 據了解Galaxy S25 Edge機身厚度預計僅 5.8至6.4mm，成為Galaxy S系列有史以來最薄機型。配置方面，新機搭載6.7吋螢幕，並採用2億像素廣角雙攝模組（未配備長焦鏡頭），核心性能則與Galaxy S25系列看齊，配備 Snapdragon 8 Elite旗艦處理器。儲存容量提供256GB與512GB兩種版本，定價分別為150萬韓元（約港幣8,800元）及163萬韓元（約港幣9,550元）。

韓媒透露，SAMSUNG 將為預購用戶推出「雙倍儲存升級」優惠（如購買256GB版本可免費升級至512GB），但不會延續過往的「官網限定色」策略。產業分析指出，SAMSUNG 此次提前發表新機，一方面是為應對美國關稅政策帶來的市場變數，另一方面則希望透過差異化產品（如捨棄長焦鏡頭以追求極致薄型化），在高端市場建立技術標竿。