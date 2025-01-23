Samsung Galaxy S25系列正式發布　基本規格、價錢及推出日期一覽

三星今天宣佈推出Samsung Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+和Galaxy S25，以最自然和極具情境感知的AI使用體驗，為AI手機定義新標準。在Samsung Galaxy Unpacked發布會上將重點放在各種新出及升級AI功能上，可惜大部分AI功能如Gemini Live香港應該未能支援。
今次Samsung Galaxy S25 Ultra有256GB、512GB及1TB版本，Galaxy S25+和Galaxy S25則有256GB及512GB版本。 S25 Ultra售價由1299美元起，Galaxy S25+及Galaxy S25售價分別為999美元及799美元起。美國即日可預訂，並於2月7日上市，香港市場未定。另外最後亦預告將會推出Galaxy S25 Edge，相信就是流傳的Slim版本，完全沒有任何資訊，大賣關子。
基本規格
Samsung Galaxy S25 Ultra
主屏幕尺寸：6.9"（完整矩形）、6.8" （包括圓角）
解像度：3120 x 1440 (Quad HD+)
體積：162.8 x 77.6 x 8.2mm
重量：218g
鏡頭解像度：200MP + 50MP + 50MP + 10MP
電池容量：5000mAh
Samsung Galaxy S25+
主屏幕尺寸：6.7"（完整矩形）、6.5" （包括圓角）
解像度：3120 x 1440 (Quad HD+)
體積：158.4 x 75.8 x 7.3mm
重量：190g
鏡頭解像度：50MP + 10MP + 12MP
電池容量：4900mAh
Samsung Galaxy S25
主屏幕尺寸：6.2"（完整矩形）、6.0" （包括圓角）
解像度：2340 x 1080 (FHD+)
體積：146.9 x 70.5 x 7.2mm
重量：162g
鏡頭解像度：50MP + 10MP + 12MP
電池容量：4000mAh