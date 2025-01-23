Samsung Galaxy S25系列正式發布　基本規格、價錢及推出日期一覽

三星今天宣佈推出Samsung Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+和Galaxy S25，以最自然和極具情境感知的AI使用體驗，為AI手機定義新標準。在Samsung Galaxy Unpacked發布會上將重點放在各種新出及升級AI功能上，可惜大部分AI功能如Gemini Live香港應該未能支援。

今次Samsung Galaxy S25 Ultra有256GB、512GB及1TB版本，Galaxy S25+和Galaxy S25則有256GB及512GB版本。 S25 Ultra售價由1299美元起，Galaxy S25+及Galaxy S25售價分別為999美元及799美元起。美國即日可預訂，並於2月7日上市，香港市場未定。另外最後亦預告將會推出Galaxy S25 Edge，相信就是流傳的Slim版本，完全沒有任何資訊，大賣關子。