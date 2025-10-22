Samsung Galaxy XR混合實境眼鏡發布　售價$1799美元、美韓即日上架

Samsung Galaxy XR前身名為Project Moohan，今日正式面世。

Samsung Galaxy XR終於正式登場，這款基於開放式Android XR平台打造的AI頭戴式裝置設備，由Samsung、Google與Qualcomm Technologies共同開發，以多模態AI為核心，將探索、娛樂與工作帶來混合實境的沉浸式體驗。

沉浸式體驗 Galaxy XR設計跟一般XR頭戴式裝置如Apple Vision Pro及vivo Vision無異，545g主機搭配分離式電池（302克），壓力分散式頭帶減少面部負擔。另有可拆卸遮光罩，切換沉浸模式或環境穿透模式；另可選配客製化鏡片。 眼鏡內置4K Micro-OLED螢幕，3,552×3,840解析度，109度視角。內置Snapdragon XR2+ Gen 2晶片，支援8K影片播放與低延遲追蹤，另有6.5MP 3D相機、6咪高峰陣列及Dolby Atmos音效。電池續航一般使用2小時，影片播放2.5小時，支援邊充邊用。連接方面支援Wi-Fi 7及藍牙5.4。

多模態AI驅動 Galaxy XR搭載深度整合的Google Gemini系統級AI，能透過語音、視覺與手勢自然理解用戶需求，例如可進行即時環境互動，透過頭戴裝置的傳感器，Gemini可「看見」用戶所見、「聽見」所聽，並以對話式回應提供協助，並可融合Google Maps、YouTube、Circle to Search及Google Photos等應用程式，並可使用以下功能： Google Maps 3D導航功能：利用Gemini作為虛擬導遊，可在沉浸式立體地圖上進行導航，甚至可提供個人化周邊景點建議。

YouTube深度互動：用家可以詢問Gemini在YouTube上尋找想看的內容，以及即時解析影片資訊

直覺搜尋功能：在穿透式影像模式下，用戶只需一圈即搜（Circle to Search），即可快速搜尋眼前物體的相關資訊。

2D轉3D技術：自動將照片或影片轉換為立體空間影像，讓回憶以沉浸形式重現。

多螢幕觀賽：同時觀看多場體育賽事，當中包括NBA、MLB及NFL等。

AI遊戲助手：Gemini提供即時戰術指導。

創意工作：Adobe Project Pulsar可作直覺式3D影片剪輯，支援多層次特效。

Samsung Galaxy XR同樣適合開發及工業應用上。