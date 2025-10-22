Samsung Galaxy XR混合實境眼鏡發布　售價$1799美元、美韓即日上架

Samsung Galaxy XR終於正式登場，這款基於開放式Android XR平台打造的AI頭戴式裝置設備，由Samsung、Google與Qualcomm Technologies共同開發，以多模態AI為核心，將探索、娛樂與工作帶來混合實境的沉浸式體驗。
沉浸式體驗
Galaxy XR設計跟一般XR頭戴式裝置如Apple Vision Pro及vivo Vision無異，545g主機搭配分離式電池（302克），壓力分散式頭帶減少面部負擔。另有可拆卸遮光罩，切換沉浸模式或環境穿透模式；另可選配客製化鏡片。
眼鏡內置4K Micro-OLED螢幕，3,552×3,840解析度，109度視角。內置Snapdragon XR2+ Gen 2晶片，支援8K影片播放與低延遲追蹤，另有6.5MP 3D相機、6咪高峰陣列及Dolby Atmos音效。電池續航一般使用2小時，影片播放2.5小時，支援邊充邊用。連接方面支援Wi-Fi 7及藍牙5.4。
多模態AI驅動
Galaxy XR搭載深度整合的Google Gemini系統級AI，能透過語音、視覺與手勢自然理解用戶需求，例如可進行即時環境互動，透過頭戴裝置的傳感器，Gemini可「看見」用戶所見、「聽見」所聽，並以對話式回應提供協助，並可融合Google Maps、YouTube、Circle to Search及Google Photos等應用程式，並可使用以下功能：
Google Maps 3D導航功能：利用Gemini作為虛擬導遊，可在沉浸式立體地圖上進行導航，甚至可提供個人化周邊景點建議。
YouTube深度互動：用家可以詢問Gemini在YouTube上尋找想看的內容，以及即時解析影片資訊
直覺搜尋功能：在穿透式影像模式下，用戶只需一圈即搜（Circle to Search），即可快速搜尋眼前物體的相關資訊。
2D轉3D技術：自動將照片或影片轉換為立體空間影像，讓回憶以沉浸形式重現。
多螢幕觀賽：同時觀看多場體育賽事，當中包括NBA、MLB及NFL等。
AI遊戲助手：Gemini提供即時戰術指導。
創意工作：Adobe Project Pulsar可作直覺式3D影片剪輯，支援多層次特效。
企業開發及應用
Galaxy XR開發者友善，基於OpenXR標準，現有Android應用無需修改即可運行，同時支援Unity與WebXR開發工具。個人娛樂及工作以外，亦適合應用於企業，例如與Samsung重工業合作，導入虛擬船舶建造培訓；高通Snapdragon Spaces技術則提供企業級開發工具，強化遠端協作與安全訓練。
Samsung亦透露同時研發AI眼鏡，可與Android XR生態無縫連接，未來將與Warby Parker、Gentle Monster合作推出時尚眼鏡配件。
上市資訊與規格
Galaxy XR將於即日起於美國及韓國率先上市，16GB RAM + 256GB配置，售價為$1799.99美元（折合約$13988港幣），另送一年Google AI Pro、YouTube Premium、NBA League Pass等多項服務。