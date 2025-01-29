Samsung Galaxy Z Flip7 傳配備自家Exynos處理器！　新U十核心規格曝光

隨着 Samsung Galaxy S25 系列正式發表，科技界的目光開始轉向下半年推出的 Galaxy Z Fold7 以及 Galaxy Z Flip7 上。而最近，其中的 Galaxy Z Flip7 就有一項重要規格悄然流出，表示將會用上全新的處理器。

根據資深爆料人 @Jukanlosreve 流出的消息，Samsung Galaxy Z Flip7 將配備自家研發的 Exynos 2500 處理器，而非 Galaxy S25 系列中所用的 Snapdragon 8 Elite 處理器。此外，這位爆料人還詳細介紹了 Exynos 2500 的規格，表示將會是一個十核心的處理器，從表面看來，這款處理器的性能應該值得期待一下。

Exynos 處理器性能略遜但定價可能較低

到底使用 Exynos 處理器，跟一般 Qualcomm 處理器有何優劣之處呢？一般來說，Exynos 處理器的性能略遜於其他選擇，但實際使用體驗差異不大。此外，自家生產的處理器成本較低，這也可能意味着 Samsung 能推出更具價格競爭力的手機。

不過，有傳聞指出 Samsung 在量產 Exynos 2500 處理器的時候遇到了一些挑戰，因此導致這款處理器未能在 Galaxy S25 系列中亮相，會順延至 Galaxy Z Flip7 時才推出。目前有關 Galaxy Z Fold7 以及 Galaxy Z Flip7 的消息仍然不多，但據聞新機或會配更大的屏幕，而且可能會推出一款更平價的 Galaxy Z Flip7 SE 版本，值得關注。

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