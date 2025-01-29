Samsung Galaxy Z Flip7 傳配備自家Exynos處理器！　新U十核心規格曝光

隨着 Samsung Galaxy S25 系列正式發表，科技界的目光開始轉向下半年推出的 Galaxy Z Fold7 以及 Galaxy Z Flip7 上。而最近，其中的 Galaxy Z Flip7 就有一項重要規格悄然流出，表示將會用上全新的處理器。
根據資深爆料人 @Jukanlosreve 流出的消息，Samsung Galaxy Z Flip7 將配備自家研發的 Exynos 2500 處理器，而非 Galaxy S25 系列中所用的 Snapdragon 8 Elite 處理器。此外，這位爆料人還詳細介紹了 Exynos 2500 的規格，表示將會是一個十核心的處理器，從表面看來，這款處理器的性能應該值得期待一下。
Exynos 2500 specifications for the Z Flip 7— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 25, 2025
3.3GHz ARM Cortex-X925 1core
2.75GHz ARM Cortex-A725 2core
2.36GHz ARM Cortex-A725 5core
1.8GHz ARM Cortex-A520 2core
L3 Cache 16MB
9.6Gbps 16bit Quad-Channel LPDDR5X Memory
UFS4.x STORAGE
1.3GHz Samsung Xclipse 950 GPU (AMD…
Exynos 處理器性能略遜但定價可能較低
到底使用 Exynos 處理器，跟一般 Qualcomm 處理器有何優劣之處呢？一般來說，Exynos 處理器的性能略遜於其他選擇，但實際使用體驗差異不大。此外，自家生產的處理器成本較低，這也可能意味着 Samsung 能推出更具價格競爭力的手機。
不過，有傳聞指出 Samsung 在量產 Exynos 2500 處理器的時候遇到了一些挑戰，因此導致這款處理器未能在 Galaxy S25 系列中亮相，會順延至 Galaxy Z Flip7 時才推出。目前有關 Galaxy Z Fold7 以及 Galaxy Z Flip7 的消息仍然不多，但據聞新機或會配更大的屏幕，而且可能會推出一款更平價的 Galaxy Z Flip7 SE 版本，值得關注。
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