Sandisk Phone Drive USB-C USB手指 手機平板專用無痛擴充

手機平板內置儲存容量常打爆？Sandisk這款兼容iPhone、iPad、Mac及Android手機平板裝置的USB-C外置記憶體，可隨時帶來充足的儲存空間擴充，易用輕巧，而且有不同顏色可選，絕對適合經常影相拍片用家。 Sandisk Phone Drive相當細小輕巧，金屬外殼只有約5cm大小，設有鑰匙圈可當匙扣隨身隨帶。背部設有一個推掣，可以將插口縮進手指內，以免損壞。提供海洋藍、粉綠、粉紅和白4款配色可選，外觀繽紛簡約。



一鍵高速傳輸 用法跟一般USB手指無異，可以直接插入手機或平板之中，並兼容iOS及Android平台。實試在iPhone上使用，iPhone會自動感測到並建議下載SanDisk Memory Zone App。開啟應用程式後，即顯示到手機中的儲存容量使用狀況，並有捷徑可一鍵複製至手指、備份手機以及像電腦般瀏覽手機檔案。

手機內存及USB手指可以即時切換及互傳，USB 3.2 Gen 1介面有高達150MB/s的速度，快速且輕鬆傳輸檔案。實試將約1.9GB左右的百多張相片複製至手指，只需數分鐘就完成傳輸，並可即時刪除手機內相同檔案，節省內存空間。 Sandisk Phone Drive容量由64GB至1TB，為相片和影片提供充足的空間，內置資料復原功能，保護用家的珍貴記憶。 一插即用極為方便，隨時用作備份相片，或是大檔案傳送至不同裝置甚至分享給其他人。512GB容量於HKTVmall售價為$1,084，即日起至12月21日限時9折優惠。