Sony推「時光旅行計程車」　將「MR Cruise」混合實境體驗正式商業化

Sony 日前宣布，將正式商業化其混合實境 (MR) 體驗「MR Cruise」，並率先應用於 2024 年 12 月推出的「時光旅行計程車」(Time Trip Taxi) 服務。 這項服務與大和自動車交通株式會社聯合提供，標誌著基於 Sony 巡遊車 SC-1 研發的 MR 技術的首次實際應用。

乘客乘坐配備 MR Cruise 設備的特殊計程車，即可在東京都台東區的淺草、谷中和上野地區體驗以浮世繪和江戶時代文化為主題的內容。

將CG 圖像疊加到環境影像上 SC-1 配備了 Sony 開發的混合實境技術，透過將各種 CG 圖像疊加到車載顯示屏上的環境影像上，將傳統用於觀賞風景的車窗轉變為娛樂空間，提升乘客的旅程體驗。迄今為止，SC-1 已部署在高爾夫球場、植物園、公園和購物中心等多個場所，累計超過 2 萬人體驗過。

MR Cruise 可擴展至所有類型的帶窗載具 「MR Cruise」服務的正式商業化，不僅允許 Sony 將已開發的混合實境體驗應用於 SC-1，更擴展至計程車、公共汽車、火車等所有類型的帶窗載具。 乘客乘坐配備 MR Cruise 設備的特殊計程車，即可在東京都台東區的淺草、谷中和上野地區體驗以浮世繪和江戶時代文化為主題的內容。透過在車內同步觀看車外景色以及與該地點相關的 CG 和音訊，乘客將獲得一種時空穿梭的奇妙體驗。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

