Sony最新FE 50-150mm F2 GM鏡頭實試　全覆蓋焦距大光圈人像鏡

Sony相機用家又要課金！最新推出的FE 50-150mm F2 GM鏡頭，為全球首款備有150毫米最大焦距、F2恆定光圈遠攝變焦鏡頭。鏡頭廣角端標準焦距為50毫米加上F2光圈的高解像度，拍攝效果媲美定焦鏡頭，只需一個鏡頭即可對應各種場景和主題。

恆定F2大光圈帶來柔和散景，全新開發的11片圓形光圈葉片進一步提升G Master系列的散景效果，獨有「納米AR 塗層 II」在背光環境下也能有效減少重影和眩光，試拍不論是人像及事物都有美麗自然的淺景深，輕鬆拍出靚相。

FE 50-150mm F2 GM透過整合兩個極致非球面（XA）鏡片、兩個超低色散（Super ED）鏡片和三個低色散（ED）鏡片 ，有效抑制像差，整個變焦範圍內影像清晰高對比度。浮動對焦系統提供最小對焦距離達0.4米，最大放大倍率為0.20倍，拍攝細緻景物都得。

內變焦設計

FE 50-150mm F2 GM長度約為200mm，重量約為1,340克，手持不算輕，勝在重量平均，亦有手把可以輔助。採用內變焦設計，即使焦距變化也能保持鏡頭的長度和重量平衡。

配備四個XD（極高動態）線性馬達和控制演算法，自動對焦快速、準確而安靜，幾乎難以失焦。自動對焦系統兼容Sony Alpha 9 III相機，支援高達每秒120幀的連續拍攝，具有完整的AF/AE追蹤功能，50-150毫米變焦範圍非常適合捕捉節奏快速的室內運動、人像和活動。

拍片方面亦有減少對焦呼吸效應，並兼容部分Alpha相機的Sony呼吸補償功能。即使沒有OSS防手震，但都可以保持穩定。