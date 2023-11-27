SSD外置盒實測｜讀寫速度＋散熱效能比較 3款都輕過50g! 附安裝和使用教學

SSD外置盒實測｜讀寫速度＋散熱效能比較 3款輕過50g! 附安裝和使用教學

無論工作定旅遊，唔少人都會帶住外置固態硬碟SSD周圍走。現成SSD都算輕便，但其實只要肯落手整，可以整到鎖匙扣咁細！今日準備了3款小型SSD外置盒，一齊做 SSD外置盒實測，比較三者能否兼備高效能同細體積。

SSD外置盒安裝教學及購買注意事項 安裝過程SSD外置盒過程不複雜，先打開蓋把SSD對準槽插，上緊螺絲及拍實導熱貼及Heatsink，蓋上外殼即成，不需要3分鐘就完成，但買入前必須要留意SSD及外置盒的呎吋及傳送速度。 選擇SSD的時候除了要留有沒有PCle 3.0 PCle 4.0 NVMe M.2這些字眼之外，還要留意SSD有沒有列明是2230。因為這組數字其實是描述SSD的長度（闊22mmX長30mm）。如果買錯了較長的類型，便不能放進盒內。手提遊戲機玩家可上網搜尋手提遊戲機專用的SSD，因為現在Steam Deck和ROG ALLY，都是用這一個大小。

3款SSD外置盒 總重量同樣少過50g 這次介紹的3款SSD外置盒，分別來自Dockcase、Sharge 和 HAGiBiS 3個不同的品牌。價錢由最便宜的$130到最貴的$500都有。大小方面，每一個都製作得很細，3個外置盒能同曷放在一隻手上，而且每一款也很輕，總重量都少過50g。 每個包裝裡面也有送一條扣帶，可以把SSD盒扣在背囊、手袋這些地方，方便拿住到處走。3款分別都是USB 3.2 Gen 2的規格，理論上傳輸速度同樣都可以達到10Gbps。 這幾款外置盒當中，Sharge同Dockcase都有點心思，首先Sharge有USB C連接頭可以直接插手機或者電腦，不需要像另外兩款一樣需要用連接線，會更方便，而且它還有風扇在背面去幫SSD散熱。而Dockcase這款有一個小屏幕顯示內置SSD的資訊，還可以用來開已讀模式，傳送檔案的時候也會顯示它的傳輸速度，方便用家隨時看到SSD的狀態。

SSD外置盒實測｜輸送速度比較 這次選了512GB的WD SN530去做測試，它是用PCIE 3.0介面，讀寫速度分別有2400MB/s 和 1750MB/s，理論上不會造成任何樽頸。 值得一提的是Sharge 的安裝方法最簡單，只需要推開蓋子貼好導熱貼，把SSD插進去就可以裝回膠粒，最後關上蓋就可以了，整個過程一顆螺絲都不用扭，比另外兩個方便很多。不過它是用磁力鎖住外蓋，輕輕一推就會打開，建議大家帶這款外置盒出門時最好加上隨盒附送的保護套，避免意外發生。 用了Black Magic Disk Speed Test去測試幾款SSD盒的讀寫速度，給大家作參考。可以看到Dockcase 和 Sharge Disk SSD盒在速度上的表現不錯，平均讀寫速度可以達到每秒600至700MB，可與不少現成SSD比較，但HAGiBiS的速度就不太好，平均讀寫速度都是每秒300～400MB左右。 Sharge Disk Black Magic Disk Speed Test 讀取速度：885.2MB/s 寫入速度：677.5MB/s Dockcase Black Magic Disk Speed Test 讀取速度：886.8MB/s 寫入速度：672.1MB/s HAGiBiS Black Magic Disk Speed Test 讀取速度：383MB/s 寫入速度：415.2MB/s

SSD外置盒實測｜ 散熱測試 比較 SSD外置盒體積小，單靠金屬外殼幫忙散熱效果又是怎樣的呢？我們繼續運作測試連續讀寫半個小時之後，讀寫速度有沒有下跌。3款中只有HAGiBiS因為過熱，寫入速度出現明顯減速，其他兩款平均速度都與開始的時候差不多。 Sharge Disk Black Magic Disk Speed Test 30分鐘後：讀取速度：885.5MB/s 寫入速度：671.9MB/s Dockcase Black Magic Disk Speed Test 30分鐘後：讀取速度：885.1MB/s 寫入速度：664.8MB/s HAGiBiS Black Magic Disk Speed Test 30分鐘後：讀取速度：340.8MB/s 寫入速度：248.3MB/s 溫度方面，Dockcase和HAGiBiS的外置盒因為散熱比較差，會變得很燙手。只有Sharge因為有風扇幫忙，散熱效果比較顯著，速度也算是維持得好。只是它運作的時候的風扇聲音很大，要長期聽會感到很煩躁。如果重視散熱問題的用家又不介意長期要聽風扇聲，可以考慮用這款。 SSD外置盒實測｜ 運作溫度比較 HAGiBiS 開始時：27.3°C 結束時：48.5°C Dockcase 開始時：31.6°C 結束時：56.0°C Sharge Disk 開始時：34°C 結束時：42.4°C