Stranger Things怪奇物語第五季上架　Google Search、Netflix、Spotify小彩蛋

Stranger Things怪奇物語上影帶來很多小彩蛋。

Stranger Things怪奇物語第五季最終章的第一部率先在上周上架，這部Netflix期待已久的劇集令全球掀起熱潮。追劇以外，不少網站及App都帶來一些有趣的小彩蛋，粉絲絕對不要錯過！

Google顛倒世界 早前Google Search已有預告的小遊戲，Stranger Things 5上架後，再次搜尋又有新玩法。只要在搜尋欄中輸入Stranger Things，同樣會有骰子出現，只要按下去就會進入了Upside Down，整個網頁會上下顛倒，手機及桌面版同樣有得玩。

Netflix解謎遊戲 Netflix App內的Netfilx Puzzled小遊戲，Stranger Things主題為限時登場，分成多個章節，有砌圖、文字等解謎題目，只要有看過劇集的話不算難玩，獎品是內幕花絮短片。

Spotify魔神出現 只要在Spotify收聽Stranger Things Official Playlist怪奇物語歌單，播放器的時間軸會變成Demogorgon的頭像。

收聽WSQK電台 劇中由Robin主持的WSQK The Squawk電台節目，在現實中都有得聽！在GlobalPlayer網站上或Apple Music上均可收聽，節目以播放懷舊金曲為主，偶爾會出現驚喜對白。

IG Story可以使用Stranger Things標題字體。

IG Story專屬字體 Instagram則在IG Story之中新增了Stranger Things的專屬字體，更可以換成標誌性的紅色中空設計。