科技
2025-12-01 14:33:55

Stranger Things怪奇物語第五季上架　Google Search、Netflix、Spotify小彩蛋

Stranger Things怪奇物語上影帶來很多小彩蛋。

Stranger Things怪奇物語第五季最終章的第一部率先在上周上架，這部Netflix期待已久的劇集令全球掀起熱潮。追劇以外，不少網站及App都帶來一些有趣的小彩蛋，粉絲絕對不要錯過！

只要在Google Search搜尋Stranger Things，按下骰子。 即會出現Upside Down效果。

Google顛倒世界

早前Google Search已有預告的小遊戲，Stranger Things 5上架後，再次搜尋又有新玩法。只要在搜尋欄中輸入Stranger Things，同樣會有骰子出現，只要按下去就會進入了Upside Down，整個網頁會上下顛倒，手機及桌面版同樣有得玩。

Netflix App內可以下載Netfilx Puzzled小遊戲。 小遊戲主要考驗玩家在劇中出現過的知識。 設有不同玩法的小遊戲。

Netflix解謎遊戲

Netflix App內的Netfilx Puzzled小遊戲，Stranger Things主題為限時登場，分成多個章節，有砌圖、文字等解謎題目，只要有看過劇集的話不算難玩，獎品是內幕花絮短片。

Spotify App內特設Stranger Things Official Playlist歌單。 時間軸會變成Demogorgon頭像。

Spotify魔神出現

只要在Spotify收聽Stranger Things Official Playlist怪奇物語歌單，播放器的時間軸會變成Demogorgon的頭像。

霍金斯小鎮的WSQK The Squawk電台在現實中都收聽得到。 WSQK The Squawk電台播放舊歌為主。

收聽WSQK電台

劇中由Robin主持的WSQK The Squawk電台節目，在現實中都有得聽！在GlobalPlayer網站上或Apple Music上均可收聽，節目以播放懷舊金曲為主，偶爾會出現驚喜對白。

IG Story可以使用Stranger Things標題字體。

IG Story可以使用Stranger Things標題字體。

IG Story專屬字體

Instagram則在IG Story之中新增了Stranger Things的專屬字體，更可以換成標誌性的紅色中空設計。

