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科技
2025-05-17 21:11:58

Switch 2香港體驗會首日直擊　新機實試、多款遊戲試玩（多圖）

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任天堂於今明兩天（5月17及18日）於灣仔會展舉行Nintendo Switch 2體驗會。

任天堂於今明兩天（5月17及18日）於灣仔會展舉行Nintendo Switch 2體驗會。

任天堂於今明兩天（5月17及18日）於灣仔會展舉行Nintendo Switch 2體驗會，已登記的參加者可以率先試玩在6月5日發售的Switch 2。記者早前已在東京傳媒預展試玩Switch 2，今次香港粉絲都有機會在發售前接觸這部新機！

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Switch 2體驗安排

每個入場組別的體驗時間為兩小時，入場時可獲得取券卡一張，用作領取排隊的整理券。《瑪利歐賽車世界》大獎賽是所有參加者都能體驗，可以體驗兩場比賽，TV模式及手提模式各一場，大約玩15分鐘左右。會場內其他遊戲試玩體驗則以領取整理券形式進行，先到先得發放，於體驗時間開始前15分鐘報到，每個遊戲的體驗時間約為10至20分鐘。

不過因為每次都限定時間才開始遊戲，兩小時活動中實際上每人只可體驗約2至3個遊戲。每個遊戲體驗都設有體驗人數上限，當達到體驗上限人數時，該時段的整理券就會結束派發。所有遊戲僅限體驗一次，體驗後無法領取同一款遊戲的整理券，限制比較多。

想觸摸新機可在Joy-Con體驗區，雖然Switch 2沒有啟動，但可以試到磁吸式的手掣、新遊戲插槽等，感受新機重量及新結構，旁邊亦展出不同的配件。

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買前必試遊戲

場內有多款遊戲可供試玩，跟東京體驗一樣齊全。包括《瑪利歐賽車世界》、《咚奇剛蕉力全開》、《拖曳＆突破》、《星之卡比探索發現》、《Nintendo Switch 2秘密展》、《超級瑪利歐派對空前盛會》攝影機及滑鼠體驗、《薩爾達傳說曠野之息》及《薩爾達傳說王國之淚》、《密特羅德 究極 4 穿越未知》，還有其他廠商遊戲如《Split Fiction》、《Cyberpunk 2077》及《人中之龍0》等。

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新增滑鼠相機功能

今次體驗活動必玩是Switch 2專用遊戲如《瑪利歐賽車世界》及《咚奇剛蕉力全開》，這兩個區域亦是場內最大，更可試24人同場對決的生存賽。另亦相當值得試Switch 2獨有的功能的遊戲，例如利用滑鼠的《密特羅德 究極 4 穿越未知》，以滑鼠形式玩FPS相當得心應手，反應亦靈敏。《拖曳＆突破》這款以輪椅籃球為主題的遊戲，亦是第二代新機獨有玩法。場內以3人一組對打，同樣可以試到滑鼠功能。

《超級瑪利歐派對空前盛會》亦新增Switch 2獨有對應相機、體感及聲效的小遊戲，場內可以4人同玩，用盡新機機能。已入手這款遊戲的舊玩家，可以升級成Switch 2版本。

Nintendo Switch 2將於6月5日正式上市，留意未來更詳細的試玩報告。

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