Switch 2香港體驗會首日直擊　新機實試、多款遊戲試玩（多圖）

任天堂於今明兩天（5月17及18日）於灣仔會展舉行Nintendo Switch 2體驗會，已登記的參加者可以率先試玩在6月5日發售的Switch 2。記者早前已在東京傳媒預展試玩Switch 2，今次香港粉絲都有機會在發售前接觸這部新機！

Switch 2體驗安排

每個入場組別的體驗時間為兩小時，入場時可獲得取券卡一張，用作領取排隊的整理券。《瑪利歐賽車世界》大獎賽是所有參加者都能體驗，可以體驗兩場比賽，TV模式及手提模式各一場，大約玩15分鐘左右。會場內其他遊戲試玩體驗則以領取整理券形式進行，先到先得發放，於體驗時間開始前15分鐘報到，每個遊戲的體驗時間約為10至20分鐘。

不過因為每次都限定時間才開始遊戲，兩小時活動中實際上每人只可體驗約2至3個遊戲。每個遊戲體驗都設有體驗人數上限，當達到體驗上限人數時，該時段的整理券就會結束派發。所有遊戲僅限體驗一次，體驗後無法領取同一款遊戲的整理券，限制比較多。

想觸摸新機可在Joy-Con體驗區，雖然Switch 2沒有啟動，但可以試到磁吸式的手掣、新遊戲插槽等，感受新機重量及新結構，旁邊亦展出不同的配件。