Tim Cook現身脫口秀節目推銷iPhone 16 引網友質疑銷量

Tim Cook現身脫口秀節目推銷iPhone 16 兩人使用最新款iPhone 16 Pro Max的前置攝像頭進行錄製，從紐約第五大道的蘋果旗艦店步行穿過中央公園，來到位於上東區的另一家蘋果店。庫克表示，每次有新手機上市，他都會盡量來第五大道的旗艦店現場，看到現場人群的歡呼有一種「靈魂出竅」的體驗。



推廣蘋果智能：「可以去生成表情包」 庫克在節目上賣力宣傳「蘋果智能」，並表示該功能將於下月在美國市場上市，首發功能包括總結郵件等。他強調，這個功能對他而言意義重大，因為他每天能收到數百封郵件，現在只需要點一下按鈕，就能總結長長的一封信。然而由於「蘋果智能」的首發功能並不算多，說到這裡庫克也有一點詞窮：「你還可以生成表情包⋯⋯還有很多⋯⋯你真的每天都做的事情。」



CEO上陣引網友質疑銷量 然而，庫克的推銷是否有效還有待觀察。在知名蘋果情報網站9to5MAC上，有網友表示擔憂，庫克都需要上脫口秀搞市場營銷，今年iPhone 16的銷量是否特別不景氣。

