vivo打造演唱會終極神器　X200 Ultra外掛鏡頭正式公布

vivo即將於 4 月 21 日正式發布全新旗艦手機X200 Ultra，這次新機主打極致影像表現，官方更直接將其稱為「V單」，意味著vivo不僅僅是喊出口號，而是真正朝著專業相機的方向打造手機。
vivo高層正式公布物理「外掛」長焦鏡頭
vivo高層韓伯嘯正式公布了專為X200 Ultra設計的外掛鏡頭，這款物理「外掛」不僅帶有ZEISS認證，更採用開普勒結構3組13片高透玻璃鏡片，大幅提升長焦拍攝能力。
vivo X200 Ultra本身已配備領先行業的長焦鏡頭，而這款外掛鏡頭更進一步，透過2億像素超感光傳感器，實現F2.3光圈、200mm純光學焦距，相當於傳統8.7X光學變焦。
此外，透過二次 RMSC 點位，X200 Ultra可實現800mm（35X）高度可用變焦，甚至1600mm（70X）的拍攝效果，畫質表現媲美原生的30X變焦，讓手機攝影的遠攝能力達到全新高度。
這款外掛鏡頭不僅提升焦距，更考驗防抖效果、光線折損、畫質損耗等技術細節。vivo官方強調，X200 Ultra的長焦表現將「無人能敵」，但實際表現仍需等待正式發布後的實測驗證。
vivo X200 Ultra將於 4 月 21 日 正式亮相，對於追求極致影像表現的用戶來說，這款搭載外掛鏡頭的旗艦機，無疑是今年最值得期待的攝影手機之一。
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