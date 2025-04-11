vivo打造演唱會終極神器　X200 Ultra外掛鏡頭正式公布

vivo即將於 4 月 21 日正式發布全新旗艦手機X200 Ultra，這次新機主打極致影像表現，官方更直接將其稱為「V單」，意味著vivo不僅僅是喊出口號，而是真正朝著專業相機的方向打造手機。

vivo高層正式公布物理「外掛」長焦鏡頭

vivo高層韓伯嘯正式公布了專為X200 Ultra設計的外掛鏡頭，這款物理「外掛」不僅帶有ZEISS認證，更採用開普勒結構3組13片高透玻璃鏡片，大幅提升長焦拍攝能力。