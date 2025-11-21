vivo X Fold 6 摺機傳續走普及化抵買路線 主打200MP鏡頭

以低至 6,999 人民幣（約7,670港元）價格開賣的 vivo X Fold 5 書本式可摺疊螢幕手機，走普及化路線使其市場表現相當出眾。最新有消息指品牌新代大摺 vivo X Fold 6 似乎會保留大眾化方向，以維持產品特色。
據數碼博主「智慧皮卡丘」在微博帳號透露，vivo 新一代大摺 X Fold 6 手機，似乎會繼續以普及化計劃為產品定位，可預期裝置將保留較低入門價特色。
文中提到 vivo X Fold 6 測試裝置，正試用以次旗艦定位、現時尚未推出市場的高通 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，同時手機亦試用功能如 200MP 鏡頭等。
X Fold 6或2026年第2季發布
其他 X Fold 6 功能包括機側指紋、及與前代相近畫面比例。另外據消息人回應網友提問時透露，手機或於2026年第2季發布，估計與今年 6 月 X Fold 5 推出日子相近。
Mobile Magazine 短評：考慮到 X Fold 5 在市場上獲得巨大成功，可預期效能價格比將繼續為 X Fold 6 主要賣點，與其他走頂級配置競品在產品定位部份錯開。
資料來源：微博
