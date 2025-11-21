vivo X Fold 6 摺機傳續走普及化抵買路線 主打200MP鏡頭

以低至 6,999 人民幣（約7,670港元）價格開賣的 vivo X Fold 5 書本式可摺疊螢幕手機，走普及化路線使其市場表現相當出眾。最新有消息指品牌新代大摺 vivo X Fold 6 似乎會保留大眾化方向，以維持產品特色。

據數碼博主「智慧皮卡丘」在微博帳號透露，vivo 新一代大摺 X Fold 6 手機，似乎會繼續以普及化計劃為產品定位，可預期裝置將保留較低入門價特色。