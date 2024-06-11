iPadOS 18結合Apple Intelligence令iPad更智能實用，帶來「計算機」的「Math Notes」功能、「備忘錄」的全新手寫工具等，皆為新出不久的Apple Pencil而設計。另亦有齊iOS 18的度身訂造主畫面和控制中心、相片及訊息app更新版等。

Math Notes解題新方法 iPad終於都有內置計算機，並加入全新的「Math Notes」功能，可以鍵入或寫出數式，然後即時以用户筆跡代為解題，更可即時作出運算。全新繪圖功能讓用户書寫或鍵入方程式，然後輕點一下插入圖表，更可在同一圖表增添多條方程式。 iPad上的基本計算機及科學計算機，讓用户在完成數式前輕鬆查看完整數式，設歷史紀錄幫助用户追蹤過去計算紀錄，而單位轉換功能讓用户快速轉換長度、重量、貨幣等。

新增手寫備忘錄 「Smart Script」能透過Apple Pencil手寫備忘錄，保留用户個人手寫文字的字體和感覺。Smart Script實時間撫平及拉直手寫文字，快速書寫都可以保持字體清晰及統一，可以利用 Apple Pencil輕鬆插入空格、刪去句子，甚至以自己的筆跡貼上鍵入文字，而文字段落會自動移動以配合新內容。