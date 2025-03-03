Xiaomi 15 Ultra影相實試　屈機級2億超長焦Leica鏡頭

小米最新旗艦手機Xiaomi 15 Ultra真正令手機攝影昇華。

小米最新手機Xiaomi 15 Ultra，全機性能都是旗艦級數，更加將手機攝影推至新高峰，今次集中虐試試相機。配備Leica Summilux四鏡頭組合，有「雙大底」1吋超大感光元件主鏡頭，配合1/1.4吋大感光元件2億長焦鏡頭，加上超廣角及浮動長焦，焦段由14mm至200mm全覆蓋，微距至遠距離都可以一一捕捉，新手都可簡單一躍成攝影師。

超強全焦段覆蓋 機背的大圓形相機模組，採用了Corning Gorilla Glass 7i保護，雖然有「火山口」突出的設計都不怕刮花，23mm Leica 1吋主鏡頭配備50MP的Sony LYT-900感應器，Leica Summilux光學鏡頭有ƒ/1.63大光圈，提供23mm、28mm和35mm可變焦距，以及14EV高動態範圍，低光及夜景拍攝仍有細節。 Leica 14mm 50MP超廣角鏡頭以外，還有70mm 50MP浮動長焦鏡頭，支援微距攝影從近至10cm的距離捕捉近距離景物。Leica 200MP 100mm超長焦鏡頭能以100mm焦距捕捉遠處物體的影像，並通過In-Sensor Zoom技術擴展至200mm焦距。1/1.4吋大感光元件結合ƒ/2.6光圈，比Xiaomi 14 Ultra捕捉多136%的光線。

旅行攝影試盡各焦距 在西班牙巴塞隆拿試機，確實是旅遊影相神器，甚至可取代傳統相機地位。風景相可利用廣角鏡拍攝壯觀景色，遠攝更加可捕捉到一般人看不到的畫面。最震撼莫過於聖家堂外觀的雕塑，像多了一副望遠鏡傍身，不需用盡100X焦距，都可以拍到外牆上又高又遠的雕像細節，拉盡幾乎連塔頂都影得到。

低光人像拍攝出色 食物、人像相片同樣有驚喜，微距焦段可令食物攝影更有趣；改進的大師人像營造出更柔和自然的散景，人物輪廓突出。夜景及低光環境表現更是超出色，在近乎漆黑一片的博物館，都可拍出如有燈光般的效果。晚上的街景亦少有雜訊，細節亦清晰不會模糊一片。使用2億超高清模式，放大都仍然見到線條分明銳利。

攝影套裝升呢 今代的專業攝影套裝相當搶眼，黑色皮革手機套配上紅色裝飾環、可拆式拇指支撐架，兩個黑紅色快門按鈕、多功能67mm濾鏡轉接環。手柄上的快門有兩段設計模擬真實相機，手感亦相當不俗。 最喜歡是為Fastshot街拍模式專門設計的用家介面，將手機變成如Leica相機般的操控介面，好看以外，亦可以快至0.6秒啟動並拍攝，真正做到街拍機感覺。內置2,000mAh電池，可在緊急時變成充電器，延長使用及拍攝時間。 Xiaomi 15 Ultra雖然定價由$8999起，但早鳥優惠送價值$1399的Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝，加上一系列保養及免費服務。如果喜歡影相，又想嚐「奶味」Leica拍攝質感，也算值回票價。