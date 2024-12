YouTube香港公布2024年度十大排行榜　翁靜晶成熱門創作者、《黑玻璃》大勝

YouTube期間限定展

YouTube香港將於12月16日至29日於上環Soho House Hong Kong舉行「Rhythm & Brews by YouTube」期間限定展。展覽以「Music is Life: Your Playlist, Your Story」為主題,現場除了設有多幅裝置供參觀者打卡影相,更邀請本地著名歌手及YouTube創作者等自訂其YouTube播放清單,參觀者可於現場即席製作其播放清單鑰匙扣,以交換禮物形式獲得歌手們的Playlist,並分享自己的Playlist和人生故事。

同時亦將舉辦一系列互動訪談,邀得衛詩雅、關智斌、馮允謙、林奕匡、馬敬恆、柳應廷、吳林峰、周柏豪、周錫漢、麥曦茵、周國賢等參與分享。