YouTube香港公布2024年度十大排行榜　翁靜晶成熱門創作者、《黑玻璃》大勝

YouTube香港今日公布2024年度十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂及創作者。本地頻道上載至YouTube的內容總時數按年大幅增加超過4成，而截至2023年12月，超過1300個本地頻道擁有10萬以上訂閱，更有逾75個頻道擁有100萬以上訂閱。 今年的榜單反映了港人觀看YouTube 的三大趨勢：YouTube為港人獲取和了解時事資訊的主要平台之一；本地歌手與粉絲社群在YouTube上塑造「廣東歌王朝」；及更多港人在電視上播放YouTube影片。

翁靜晶為最熱門創作者 「年度十大熱門創作者」反映過去一年訂閱人數增幅最多的YouTube頻道，第一位由翁靜晶主理的「危險人物Dangerous Person 2.0」奪得，成為十大熱門創作者之首。翁靜晶現場分享她只開了頻道約一年已有此成績，笑說因為YouTube門檻低而且容易使用，覆蓋率及創作自由度高。剛開始時沒有專業團隊及器材，只是手持iPhone 11拍攝，卻發現最原始的卻最多人收看，亦反映了內容及資訊更加重要。她目標能衝破百萬訂閱，更準備開設英文台擴闊觀眾群。 其他上榜創作者包括第四位的「Mr. Atom原子檔案」、第八位「Z檔案」、第十位「mingjai14」都透過紀錄片、Podcast和直播深入探討事年背後的真相；第三位的「Mill MILK」和第七位的「Channel C HK」為各大小時事提供多元化的觀點，第二位「我要做富翁」、第九位「啤啤說書 廣東話讀書會)」等則以時事和知識型資訊的互動參與為主。

《黑玻璃》成熱門音樂影片第一位 今年十大熱門音樂影片中，本地歌手的音樂影片就佔據了九席。第一位為洪嘉豪《黑玻璃》，MC 張天賦與陳蕾合唱的《永久損毀》及《隔牆有耳》分別成為第二及第八位，MIRROR成員姜濤有三首作品上榜，分別是《好得太過份》、《黑月》及《Every Single Time》；更多上榜廣東歌包括周殷廷《三生有幸》、張敬軒《青春告別式》、及Kiri T《至少做一件離譜的事》。 洪嘉豪分享可能是大眾對《黑玻璃》題材有興趣，讓人留意到這首歌，歌曲於2024年1月份推出，可能有個人演唱會、改歌詞等加持，人氣能持續到現在。Kiri T自己沒有預期《至少做一件離譜的事》會受歡迎，她說這次MV拍攝最隨心而沒有包袱，可能令大家產生共鳴。

現場表演及盛事直播成2024十大熱門影片 愈來愈多香港人現時更趨向在電視上播放YouTube 影片；港人在YouTube連接電視上觀看影片的次數在2020年至2023年更增加了一倍。今年躋身十大熱門影片者，有七位是現場音樂表演的輯錄，包括第一位「ChillGOOD TV」的雲浩影翻唱的《黑玻璃》；另外有兩條是直播影片，包括何詩蓓巴黎奧運比賽直擊、翁靜晶危險人物2.0直播重溫，其他還包括分享城中熱話、第二位「Channel C HK」的九巴冇品姐事件。

YouTube期間限定展 YouTube香港將於12月16日至29日於上環Soho House Hong Kong舉行「Rhythm & Brews by YouTube」期間限定展。展覽以「Music is Life: Your Playlist, Your Story」為主題，現場除了設有多幅裝置供參觀者打卡影相，更邀請本地著名歌手及YouTube創作者等自訂其YouTube播放清單，參觀者可於現場即席製作其播放清單鑰匙扣，以交換禮物形式獲得歌手們的Playlist，並分享自己的Playlist和人生故事。 同時亦將舉辦一系列互動訪談，邀得衛詩雅、關智斌、馮允謙、林奕匡、馬敬恆、柳應廷、吳林峰、周柏豪、周錫漢、麥曦茵、周國賢等參與分享。