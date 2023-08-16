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財經
2023-08-16 10:17:00

一原因令內地人赴港開戶熱潮持續　千元付「開戶中介」聲稱即日成功開戶 (更新)

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內地人赴港開戶熱潮持續因存款利率高，付千元「開戶中介」即日成功開戶。(資料圖片)

上月本報曾報道有關內地人赴港開消息，當中指出內地人前往香港開戶的資訊在小紅書上成為熱門話題。最新有內媒報道，赴港開戶熱潮仍持續，因存款利率高；亦有內地人因缺乏本港地址或資產證明而無法開戶口，因而付費「開戶中介」，並聲稱得以即日成功開戶。

【8月16日更新滙豐銀行回應】

 

內地人赴港開戶熱潮持續因存款利率高，付千元「開戶中介」即日成功開戶。(資料圖片／林俊源攝)

赴港開戶熱潮持續因存款利率高

內媒《第一財經》報道，現時港元存款利率，與內地存款利率利差異顯著。本港部分針對客戶的3個月及半年定存新資金利率，可高達4.5厘以上；惟內地國有行及部分股份銀行，半年期定存利率基本已降至2%以下。

本港銀行高存款利率亦吸引不少內地人前往本港開戶，報道又引述港銀業內人士指，本港已有部分銀行對人員、業務條線進行緊急調整，如擴充相關團隊規模、階段性延長部分網點的營業時間等，以接收更多客人。

而少數不需預約、可現場辦理、門檻相對較低的銀行成為排隊開戶的熱門，例如小紅書熱門地點「中銀香港中港城分行」，早上8點半派籌，但7點已有客戶排隊等候。

內地國有行及部分股份銀行，半年期定存利率基本已降至2%以下。(資料圖片)

「開戶中介」聲稱即日成功開戶

報道續指，部分銀行需要提供本港地址或資產證明方可開戶，有內地人表示，在7月預約兩周後，因相關資質審核未通過而開戶失敗。

這些個案亦催生「開戶中介」行業，有開戶中介指，目前與銀行有戰略合作，能拿到不用存款、理財等資產證明名額，只需付款人民幣1,880元至2,880元，並聲稱即可即日開戶。

《am730》已向多間本地銀行查詢有關事宜。

其中滙豐發言人回覆本報表示，該行並沒有授權任何第三方協助內地客戶在香港開立銀行戶口，有興趣使用滙豐服務的客戶應直接與該行聯絡。

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