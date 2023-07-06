內地人對中國經濟信心不足冒險帶錢赴港開美元戶口　來港開戶成小紅書熱門

中國經濟復甦較預期緩慢，兼夾人民幣走弱下，內地人對中國經濟信心顯然不足。據本地傳媒報道，有內地市民冒險走資到香港開設美元戶口；而內地社交平台「小紅書」上，推介來港開戶的資訊亦成熱門話題。

內地人冒險帶錢赴港開美元戶口

據《南華早報》報道，有內地市民冒險走資到香港開設美元戶口，其中深圳居民David Yu坦言，「中國經濟不確定性正上升，市民認為將資金存放於中國境外更安全」。其後他前往滙豐銀行開設美元戶口，他表示，排隊人群中很多為普通話及存美金的人士。

不過中國實施嚴格資金管制，在無需申報下，市民每次最多僅可攜帶5,000美元（折合約3.9萬港元）的外幣出境，故其此舉冒着極大風險。但David Yu指出，美國聯儲局多次加息下，認為這是將金錢存於港銀更合適，而且中國經濟不穩定性愈來愈高，提高國內市民部署海外資產的急切性。

