上市首次｜京東擲156億派特息 劉強東穩袋21億

股│息│兩│厘

京東集團(9618)上市以來首次派息！集團昨公布，派發特別股息每股0.63美元，或每股美國存託股1.26美元，總額約為20億美元(約156億港元)，為集團2014年美國上市及2020年在港掛牌後，首次派發股息。按京東去年年報顯示，創辦人劉強東持有約4.33億股普通股，意味他繼近日減持京東健康(6618)套現約4.4億元後，再可穩袋21.3億元京東股息。

京東的特別息將分別以美元支付給於本月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人，普通股股利的支付日期預計為下月8日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為下月14日或前後。

京東昨收報239.6元，跌10.2元或4.1%，成交額18.4億元；截至本港時間昨晚10時，京東ADR(美國預託證券)報60.68美元，折算較港再低1.2%。以昨日港股收市價計，股息率約2厘，每手50股可收息約246元。至於遭劉強東減持的京東健康，昨大瀉13%，報43.6元，成交額6.5億元。

考慮不定期派息回饋股東

劉強東表示，今次派特別息體現集團長遠增長潛力，以及強健資產負債表的信心，稱集團有能力支持派息，同時保持財務及營運靈活性，未來會考慮以不定期派息回饋股東。

騰訊控股(700)去年公布實物分派4.57億股京東，每持21股騰訊獲派1股京東，及至上月底完成碎股對盤。騰訊大股東Nasper旗下Prosus及創辦人馬化騰料分別獲派4.2%及1.2%京東股份，估計分別收息約6.5億元及1.8億元。