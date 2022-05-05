上市首次｜京東擲156億派特息 劉強東穩袋21億

股│息│兩│厘
京東集團(9618)上市以來首次派息！集團昨公布，派發特別股息每股0.63美元，或每股美國存託股1.26美元，總額約為20億美元(約156億港元)，為集團2014年美國上市及2020年在港掛牌後，首次派發股息。按京東去年年報顯示，創辦人劉強東持有約4.33億股普通股，意味他繼近日減持京東健康(6618)套現約4.4億元後，再可穩袋21.3億元京東股息。
京東的特別息將分別以美元支付給於本月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人，普通股股利的支付日期預計為下月8日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為下月14日或前後。
京東昨收報239.6元，跌10.2元或4.1%，成交額18.4億元；截至本港時間昨晚10時，京東ADR(美國預託證券)報60.68美元，折算較港再低1.2%。以昨日港股收市價計，股息率約2厘，每手50股可收息約246元。至於遭劉強東減持的京東健康，昨大瀉13%，報43.6元，成交額6.5億元。
考慮不定期派息回饋股東
劉強東表示，今次派特別息體現集團長遠增長潛力，以及強健資產負債表的信心，稱集團有能力支持派息，同時保持財務及營運靈活性，未來會考慮以不定期派息回饋股東。
騰訊控股(700)去年公布實物分派4.57億股京東，每持21股騰訊獲派1股京東，及至上月底完成碎股對盤。騰訊大股東Nasper旗下Prosus及創辦人馬化騰料分別獲派4.2%及1.2%京東股份，估計分別收息約6.5億元及1.8億元。
市場觀望 港股成交3個月低
大市方面，港股昨五連升後回吐！恒生指數低見20,772點，最多跌329點，收市報20,869點，挫232點或1.1%；國企股指數報7,137點，跌129點或1.8%；恒生科技指數報4,264點，走低145點或3.3%。港股通及A股繼續休市，加上市場觀望美國聯儲局議息結果，主板成交額僅724億元，按日縮逾三成，為1月31日半日市後逾3個月最低。
科技股拖低大市，阿里健康(241)跌7.5%為表現最差藍籌。ATMXJ全線跌，美團(3690)瀉4.6%；阿里巴巴(9988)挫3.7%；騰訊跌3.1%；小米集團(1810)失2.4%或0.28元，連同挫逾4%的京東，5股共拖低大市194點。
瑞銀首選股 剔走香港科技探索
瑞銀發報告指，在經濟增長憂慮下，MSCI香港指數上月挫半成，市場普遍預測指數盈利增長14%至15%，但該行認為相關預測未完全反映環球多個不明朗因素，估計短線仍有盈利下調壓力，維持增長8%至11%的低於市場共識預測。
該行指長債息趨升令港股估值有壓力，但銀行及資產負債表佳股份仍會跑贏，並因本地社交距離措施放鬆，故將香港科技探索(1137)剔出首選股，目前名單有友邦保險(1299)、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)、長江和記實業(001)、銀河娛樂(027)、金沙中國(1928)及電訊盈科(008)。