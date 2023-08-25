中原集團：未收回佣金數額巨大　從未打算退出內地市場

中原集團回應，中原地產從未打算退出中國內地市場，指中國內地市場是中原地產業務的重要組成部分，在這里中原地產得以發展壯大並成為家喻戶曉的品牌。儘管房地產行業目前面臨前所未有的困境，但中原地產深耕於行業45載，已有足夠經驗與信心應對行業周期，未來將繼續堅守初心，為行業和社會創造更多價值。

7月份及此前固定工資已發放完畢

中原集團又表示，中原地產銷售類員工工資結構為固定工資連佣金。截至目前，深圳中原2023年7月份及此前時間段的固定工資均已發放完畢，並且無任何延期發放情況；深圳中原公司實際回款的部分佣金，亦發放至2023年7月份，深圳中原不存在任何惡意拖欠佣金的情況，只要符合發放條件的佣金均會及時足額發放。所有工資及佣金發放情況、銀行對賬單等發放憑證均已提供給相關勞動監察部門。

中原回應網絡流傳影片

對於網絡流傳影片中所涉及的佣金，中原集團指，由於開發商/代理商爆雷等原因，深圳中原尚未收回佣金，員工佣金並未達到結算條件。無論行業慣例，還是按辨勞動合同的明確約定，佣金均需於深圳中原收到開發商/代理商的銷售佣金後次月發放，公司在收回佣金進行核算後，不論員工是否離職，凡是符合佣金結算條件的，均會予以支付，而目前未收回的開發商/代理商佣金數額巨大，中原地產不具備為員工推前墊付的能力。

而就開發商/代理商拖欠佣金及員工追佣事宜，中原集團高度重視，已成立以集團管理層牽頭的重大項目追佣專案組，並與政府多個部門緊密溝通，一旦有資金收回,將優先與員工結算相應佣金。中原集團續指，現時各城市公司均正常有序經營。截至7月，中原地產在64個城市設有分公司及網點，目前所有公司業務均在正常開展中。