中國地方財政造假虛報逾百億收入 廣東有縣市涉用國企買資產方式造假

報道指，地方政府虛增財政收入的行為由來已久，主因在需要政績考核，而財政收入增長是地方官員政績評估的重要指標，故部分地方政府藉由虛報收入、調節徵收進度等方式掩蓋真實財務狀況。

中國內地各省市審計報告陸續出爐，內媒《第一財經》報道，多地政府虛增財政收入的問題，部分地方政府虛報的金額甚至逾百億元人民幣，引發外界對地方財政真實性、穩健度等質疑。

報道內指出，廣東、河北、四川、青海、遼寧、內蒙古等省市的審計報告，均揭露部分縣市政府的財務造假情形。當中廣東省3個市及3個縣藉由國企購買國有資產等方式，虛增財政收入達171.01億元（人民幣，下同）；河北省則有1市7縣藉由虛假處置公益性資產等手段，虛增收入24.95億元；四川省部分地區將定向捐贈資金繳入同級財政，虛增財政收入4,151.22萬元；青海省2023年省級財政將收回的以前年度已列支2,000萬元資金調入一般公共預算，虛增當年財力；內蒙古有4個盟市將不屬於非稅收入的資金徵繳入庫或先徵後返，虛增非稅收入286.49萬元。

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

以國企購買國有資產等方式虛增收入逾170億

教育專項資金被違規挪用

有地方的教育專項資金被違規用於平衡預算、截留挪用教育經費、虛報套取營養膳食補助資金、套取科研經費等，包括雲南省兩個縣挪用教育經費4.47億元，導致56所學校生均經費保障不到位、11.50萬人次學生未及時領到資助金等；山東省八縣18所民辦學校收到政府補助的義務教育學位學費補貼2,284.82萬元；山西省發現教育廳等11個部門分配的城鄉義務教育等17項資金17.77億元存在未按規定用途使用等問題。

學者： 干擾中央對地方真實財政狀況判斷

中國政法大學教授施正文認為，虛增財政收入掩蓋真實財政收入狀況，隱瞞實際財政赤字，加劇地方財政風險，也干擾中央對地方真實財政狀況的判斷，容易誤導決策，影響宏觀調控，並損害了政府公信力。