熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-16 18:25:00

中國巴菲特段永平「千億美股組合」　上季疑沽逾億美元蘋果｜美股

分享：
中國巴菲特段永平「千億美股組合」　上季疑沽逾億美元蘋果｜美股

中國巴菲特段永平「千億美股組合」　上季疑沽逾億美元蘋果｜美股

adblk5

有「中國巴菲特」之稱的步步高創辦人段永平，與其有關的「H&H International Investment」日前向申報美國證交會申報美股持倉。據「13F」文件顯示，基金於次季保持逾千億港元資產，並集中在9大美股，單一最大持倉繼續是蘋果公司（Apple，美：AAPL）。

「金融大鱷」索羅斯完美避開美股回調　暴跌前已甩Google母企及亞馬遜

股神巴菲特｜旗下巴郡新購Ulta Beauty及Heico　兩股盤後齊升

段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖）

段永平減倉蘋果金額疑達1.39億美元

據該文件顯示，以季末股價計，蘋果的減倉金額達1.39億美元。不過，段永平在8月初曾評論有關巴菲特減持蘋果，他當時稱對巴郡行動理解，但自己無意減持。

adblk6

至於H&H上季主要淨減持6家股份，包括蘋果、巴郡（美：BRK.B）、Alphabet（美：GOOG）、迪士尼（美：DIS）、拼多多（美：PDD）、美國銀行（美：BAC）。基金也增持2家美股，分別為阿里巴巴（美：BABA）及西方石油（美：OXY）。另外，亦保持莫德納（美：MRNA）的持倉不變。

至於對比段永平跟真正的巴菲特的持倉狀況，兩人亦來了一個「神同步」，他們於第二季度均有購入西方石油股份，並減持部分蘋果股份。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 