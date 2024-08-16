中國巴菲特段永平「千億美股組合」　上季疑沽逾億美元蘋果｜美股

段永平減倉蘋果金額疑達1.39億美元 據該文件顯示，以季末股價計，蘋果的減倉金額達1.39億美元。不過，段永平在8月初曾評論有關巴菲特減持蘋果，他當時稱對巴郡行動理解，但自己無意減持。

至於H&H上季主要淨減持6家股份，包括蘋果、巴郡（美：BRK.B）、Alphabet（美：GOOG）、迪士尼（美：DIS）、拼多多（美：PDD）、美國銀行（美：BAC）。基金也增持2家美股，分別為阿里巴巴（美：BABA）及西方石油（美：OXY）。另外，亦保持莫德納（美：MRNA）的持倉不變。 至於對比段永平跟真正的巴菲特的持倉狀況，兩人亦來了一個「神同步」，他們於第二季度均有購入西方石油股份，並減持部分蘋果股份。