中國經濟正經歷結構性轉型　港交所陳翊庭料來港上市科技公司會增加

港交所行政總裁陳翊庭發表網誌，指面對複雜多變的世界，保持韌性顯得格外重要，她表示，中國經濟正經歷結構性轉型，料來港上市科技公司會增加，同時港交所需要靈活應變，把握時代賦予的機遇。

陳翊庭表示，世界經濟重心正在向亞洲國家轉移，而中國作為全球第二大經濟體，將繼續成為推動全球經濟發展的主要引擎。而目前國際投資者在中國的投資水平仍然有很大的上升空間和擴張趨勢，而中國經濟正在經歷重要的結構性轉型，在新能源、電動汽車、人工智能、生物科技等新興行業都湧現了一大批充滿活力的公司，來香港上市的科技公司會增加。

陳翊庭又指，將努力在日益複雜的國際環境裏提升香港市場流動性及活力，在競爭和動盪加劇的國際環境中，這是挑戰，也是機遇，要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力；不斷擴展上市公司資源、提升市場服務。

港交所將拓展新興業務等領域

她說，港交所將拓展新興業務領域，例如碳市場及數據業務。在股票、債券和衍生產品的交易及結算等傳統交易所業務之外，碳市場、ESG產品、數據分析等新興業務領域也存在巨大的機遇，既可以為市場參與者提供一站式服務，也能在不同業務之間創造協同效應。