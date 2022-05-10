中國經濟｜在華美資企業因「動態清零」削減投資和收入目標 「看不到隧道盡頭的曙光」

《彭博》報道，因中國應付新冠肺炎採取「動態清零」政策，嚴重打擊在華美國企業的營運和供應鏈，它們將會削減在中國的投資。

中國美國商會（AmCham China）進行了一項調查，在121家公司中，有一半以上減少或推遲了在中國的投資，而在最近新冠疫情再次在中國爆發後，近60％的公司降低了他們今年的收入預測。

美國商會主席Colm Rafferty在聲明中表示：「我們理解中國選擇將健康和安全放在首位，但目前的措施正在扼殺美國對中國在商業上的信心。一個本已充滿難關的情況將繼續惡化。」他更說：「公司（在華的美資公司）看不到隧道盡頭的曙光。」