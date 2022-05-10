中國經濟｜在華美資企業因「動態清零」削減投資和收入目標 「看不到隧道盡頭的曙光」

《彭博》報道，因中國應付新冠肺炎採取「動態清零」政策，嚴重打擊在華美國企業的營運和供應鏈，它們將會削減在中國的投資。
中國美國商會（AmCham China）進行了一項調查，在121家公司中，有一半以上減少或推遲了在中國的投資，而在最近新冠疫情再次在中國爆發後，近60％的公司降低了他們今年的收入預測。
美國商會主席Colm Rafferty在聲明中表示：「我們理解中國選擇將健康和安全放在首位，但目前的措施正在扼殺美國對中國在商業上的信心。一個本已充滿難關的情況將繼續惡化。」他更說：「公司（在華的美資公司）看不到隧道盡頭的曙光。」
15％的美資公司在上海完全關閉
自3月以來，中國各地出現的新冠病毒群導致了各城市採取嚴格的封鎖措施，造成經濟活動的急劇收縮和出口增長的放緩。
根據這份4月29日至5月5日期間進行的調查，在上海這個已被封鎖了一個多月的城市中，超過15％的美資公司報告他們在上海的業務仍然完全關閉。
而在中國各地都有業務的近60%的在華美資受訪者表示，由於缺乏員工，並難以獲得供應或政府下令封鎖，生產能力放緩或降低。雖然近四分之一的受訪公司表示，中國最近改善物流的政策措施對他們的運營產生了積極影響，但另外41％的受訪公司稱供應鏈中斷的損害仍在持續。