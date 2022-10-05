中國轉售特朗普年代承諾購買的天然氣 每批賺數億美元

特朗普時代的一項貿易協議，在中國經濟增長放緩及歐洲對天然氣的需求殷切下，竟為中國能源企業帶來一筆意外之財。

據《華爾街日報》報道，中國因疫情多次封控，導致對天然氣需求下降，當年根據貿易協議向美國購買液化天然氣的中國公司，正出售多餘的天然氣，每批貨物賺取數億美元。買家包括歐洲、日本和韓國。

報道指出，中國對歐洲的銷量仍小，不足以令歐洲避過冬季的潛在短缺。不過，俄羅斯兵入侵烏克蘭後，期望向中國取得經濟與政治支援，而中國企業轉售美國天然氣，或會破壞俄國想藉斷供而對歐洲施壓的如意算盤。

中國海關數據顯示，今年以來，中國從俄羅斯獲得的天然氣量增加近30%。航運數據顯示，出現這種增長是因為源自西伯利亞力量（Power of Siberia）管道以及源自採購俄羅斯液化天然氣的預定交付量增加。這些俄羅斯液化天然氣的採購價通常存在大幅折扣。

向歐轉售天然氣或破壞俄斷氣施壓盤算

同時，中國早年與美國簽訂長期供氣合約，亦令中國的天然氣儲備增多。報道引述數據指出，中國今年的液化天然氣存量達7,200萬噸，預計實際用量卻僅6,600萬噸。據中國海關資料，中國今年首8個月向歐洲和亞洲出口約25萬噸天然氣，價值約4.5億美元，遠高於去年全年的730萬美元。

報道引述消息人士透露，中國一艘運油輪本月中會由美國路易斯安那州（Louisiana）提取液化天然氣，然後直接運往歐洲，該批天然氣的利潤達1.1億至1.3億美元。今年前8個月，只有19艘來自美國的液化天然氣運載船停靠在中國，而上年同期為133艘。