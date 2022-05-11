中國通脹｜4月CPI升至2.1%　菜價急漲24%　創去年11月以來新高

中國4月消費物價指數（CPI）突破2%，按年增2.1%，超過市場預期的1.8%，亦高於前值的1.5%。當中菜價是食品中升幅最大，上漲24.0%。

食品煙酒類價格按年上漲1.9%，影響CPI上漲約0.54%。當中鮮菜價格上漲24.0%，升幅最高，影響CPI上漲約0.48個百分點；鮮果價格上漲14.1%，影響CPI上漲約0.27個百分點；蛋類價格上漲12.1%，影響CPI上漲約0.07個百分點；糧食價格上漲2.7%，影響CPI上漲約0.05個百分點；水產品價格上漲2.4%，影響CPI上漲約0.05個百分點；畜肉類價格下降19.6%，影響CPI下降約0.74個百分點，其中豬肉價格下降33.3%，影響CPI下降約0.59個百分點。