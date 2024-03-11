中小企九成擔保壞賬率創新高　銀行界：對小型銀行或虛銀影響或較大

香港政府於4年前透過按揭保險公司，向中小企提供「中小企融資擔保計劃」，有傳媒向按保公司查詢去年的累計壞賬率，八成及九成信貸擔保產品的累計壞賬率分別增至4.09%及1.76%，其中九成擔保壞賬率更是創推出4年多以來的新高，而2022年底，兩項比率為3.82%及0.74%。
銀行界：不排除營商環境持續無起色
《信報》引述銀行界消息報道，表示自2023年下旬，不排除本港營商環境持續無起色，陸續見到八成及九成信貸產品壞賬遞增，加上客戶需要還息之餘，又要開始要局部還本，形容有客戶捱不住，最終要放棄。
報道又引述銀行界消息稱，即使「中小企擔保計劃」有政府作後盾，理論上借款中小企違約，銀行承擔損失最多為總貸款額一至兩成，但索償相當耗時，因啟動後資料要重新覆檢，文件往返加上資金回籠，隨時長達9個月至1年，又指對小型銀行或發展仍處初階段的虛擬銀行影響或較大。
截至2月16日累計數字，八成及九成信貸產品，獲批申請數目共3.69萬個，涉及總貸款額合計接近1,330億元，當中由政府擔保的金額共約1,085億元。
按保公司：從未拒絕任何一宗索償申請
按保公司發言人回應傳媒查詢時指，兩項累計壞賬率均低於產品推出時當局假設整體壞賬率（分別為12%及16%）的水平，鑑於壞賬率以累積計算，新增壞賬個案一般都會令比率推升，而九成信貸的對象包括規模較小及經營經驗尚淺的企業（運作少於一年也可申請），以及有意獨立執業的專業人士。
同時，按保公司未有提供八成與九成信貸產品涉及的索償個案和金額資料，只強調目前為止，按保公司「從未拒絕任何一宗索償申請，或只批出部分索償」。另補充指據統計，虛銀與傳統銀行的違約索賠沒明顯差異，企業還款能力視乎經濟復甦步伐、利息變化及個別行業經營情況等，政府及該公司會密切監督情況。