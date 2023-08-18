中植系爆財務危機，投資者要求還錢卻遭公安家訪敦促勿公開抗議。

內地再有企業集團爆出財務危機。內地最大民營資產管理集團中植系傳出財困消息及或面臨破產，外電報道，有中植系投資者要求集團還錢，卻遭警方家訪，並敦促勿公開參與抗議，要求其保持耐心指監管機構將處理事件。

投資者要求中植企業還錢卻遭警方家訪

《彭博社》報道，有數十名包括北京﹑四川﹑江蘇及山東省、投資中植企業理財產品的投資者，近幾周遭內地公安家訪。報道指，一名江蘇省的投資者表示，警方於周一（14日）造訪其住所，要求她不要參與抗議活動，又紀錄該投資者的投資細節，包括涉及金額等，又向她透露監管機構將處理事件。

彭博另引述一名浙江省的知情人士指，知道數十名投資者接到警方電話，敦促他們不要抗議﹑保持耐心；知情人士續指，公安告訴投資者是透過中植的客戶名單以致電聯繫；亦有數名投資者已就損失問題諮詢律師，並在社交平台上建立群組進行相關分享。