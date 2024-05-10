中歐商會調查：以中國作為首選投資國地位僅13%　創紀錄新低

中國歐盟商會一項調查顯示，中國作為首選投資國的地位正在下降。接受調查的公司中，只有13%將中國視為首選投資目的地，這是2010年有記錄以來最低比例，2021年時這一佔比為27%。調查顯示，隨著中國作為歐洲企業投資目的地的吸引力下降，東協已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲、印度和北美。
42%企業有意擴大在中國業務
受訪者表示出對內地經濟放緩的擔憂，55%受訪者將此列為三大商業挑戰之一，較去年增加19%；逾半受訪公司擬削減成本，其中四分之一公司希望透過裁員削減成本；有三分一在華歐洲企業認為，行業普遍產能過剩，其中建築業及汽車行業問題最明顯，並將此問題歸因於內地過度投資及內需不足；至於有意擴大在中國業務的受訪者則佔42%，是2012年有紀錄以來最低。
歐洲企業：中國規則欠清晰及法律難預測
調查顯示，歐洲企業已逐步轉移投資，以便減輕中國與其他國家「脫鉤」的影響，尋找其他地方機會，儘管基本上企業已不再考慮疫情影響，反映挑戰將是長期存在，而信心下降尤其令人擔憂。
調查又指，歐洲企業認為中國規則欠清晰，以及法律環境難以預測，感覺監管層面上有最大障礙，當中金融服務公司認為，與數據相關的法律最「令人擔心」。不過，該調查於今年1至2月進行，當時內地未放寬對數據跨境流動的監管。
中國歐盟商會主席Jens Eskelund表示，現在看到的是對中國經濟問題的看法，已開始具有更持久特徵，意味企業開始調整對中國的預期。