中歐商會調查：以中國作為首選投資國地位僅13%　創紀錄新低

中國歐盟商會一項調查顯示，中國作為首選投資國的地位正在下降。接受調查的公司中，只有13%將中國視為首選投資目的地，這是2010年有記錄以來最低比例，2021年時這一佔比為27%。調查顯示，隨著中國作為歐洲企業投資目的地的吸引力下降，東協已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲、印度和北美。

42%企業有意擴大在中國業務

受訪者表示出對內地經濟放緩的擔憂，55%受訪者將此列為三大商業挑戰之一，較去年增加19%；逾半受訪公司擬削減成本，其中四分之一公司希望透過裁員削減成本；有三分一在華歐洲企業認為，行業普遍產能過剩，其中建築業及汽車行業問題最明顯，並將此問題歸因於內地過度投資及內需不足；至於有意擴大在中國業務的受訪者則佔42%，是2012年有紀錄以來最低。