中海外半年少賺24%派息30仙，稱內地經濟及內房仍面臨多重壓力。

於6月底，集團總借貸為2,555.7億元，持有銀行結餘及現金為1,002.4億元。淨借貸比率為38.7%。於6月底，人民幣借貸佔比提升至74.8%，較去年底提升4.5個百分點。期內，集團積極縮減非人民幣淨負債敞口，提早或按期償還境外港元銀行貸款及美元擔保票據合計折合為163.3億元，降低外幣債務，並增加人民幣融資。

集團在中國內地4個城市新增6幅土地，新增土地儲備總建築面積為117萬平方米。於6月底，集團系列公司土地儲備總建築面積為4,905萬平方米。

中海外展望保持穩健可持續發展

中海外表示，上半年隨着全球經濟的復甦，中國經濟保持較高的增速和較低的通脹水平，實施寬鬆貨幣政策和積極財政對策。全球景氣有所改善，但整體上利率持續高企，美元指數保持強勢，滙率市場動盪。

集團又指，將審慎考慮是否於適當時候進行貨幣和利率掉期安排，以對沖相應的風險。展望未來，內地經濟與內房市場仍面臨多重壓力與挑戰，集團將以積極的心態看待「危中之機」，相信三個韌性將推動集團在行業大變局中進一步塑強競爭優勢，保持穩健可持續的高質量發展。