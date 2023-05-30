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財經
2023-05-30 14:00:00

中特估｜國企改革成當炒熱潮　大摩推薦9大板塊最偏好國企股

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中特估｜國企改革成當炒熱潮，大摩推薦9大板塊最偏好國企股。(資料圖片)

摩根士丹利（大摩）日前發表有關「中特估」（中國特色的估值體系）研究報告，指出中特估獲得市場的重大關注，特別是A股市場，而自去年尾季以來，不少指數編製公司亦推出多種以國企為主題的指數。

國企能承受更多社會保障系統負擔

報告指出，留意到內地政府有更大需要使用國企資產作槓桿，用來促進內地經濟向內需方向再平衡，也減少由不可持續信貸驅動增長所帶來的風險；在人口加速老化，加上全球經濟加快放緩，國企能協助承擔更多社會保障系統的負擔，促進國內生產力增長。

大摩表示，過去10年國企在內地股市身影收縮，近年以市值佔比、數量計算有穩定跡象。以「A股+H股」及「美國上市ADR市值」合共計算，國企對中國股市佔比仍有一半，其中國企主導板塊估值較新興市場及全球同業，分別折讓12%及29%。大摩認為，國企改革屬多年投資的主題，基本面亦難以完全解釋估值折讓。

中特估｜國企改革成當炒熱潮，大摩推薦9大板塊最偏好國企股。(資料圖片)

大摩推薦9大板塊最偏好國企股

針對中特估當炒熱潮，大摩亦推薦9大板塊中最偏好的國企股。

  • 電訊股板塊：中移動（941）、中電信（728）、中聯通（762）
  • 材料股板塊：寶鋼（SH：600019）、中建材（3323）、中鋁（2600）
  • 工業股板塊：中鐵（390）、中國建築（SH：601668）
  • 交通股板塊：中航信（696）、中遠海能（1138）、京滬高鐵（SH：601816）、招商輪船（SH：601872）
  • 能源股板塊：中石油（857）
  • 金融股板塊：中行（3988）、農行（1288）、建行（939）、工行（1398）、中信銀行（998）
  • 公用股板塊：潤電（836）
  • 內房股板塊：潤地（1109）、中海外（688）
  • 物管股板塊：萬象生活（1209）、中海物業（2669）、保利物業（6049）
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