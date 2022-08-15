中石油國壽等5國企從美退市 憂現退市潮

中石油、中石化、上海石化、中國人壽及中國鋁業宣布將從美國紐交所退市。（資料圖片）

中石油（857）、中石化（386）、中國人壽（2628）、上海石化（338）及中國鋁業（2600）五家國企上周五公告，將主動由美國退市，將公司的存託股（ADR）從紐約交易所退市，料最快9月生效。市場關注會否出現退市潮。

中概股審計底稿談判遲遲未有定案，加上台海局勢令中美關係緊張加劇，5家大型國企上周五公告將主動由美退市。美國表明即使中企主動退市亦會繼續追究審計底稿會否合規，業內人士料最壞情況下，美方或透過禁止投資者買賣港股施壓，惟相信美國在自身經濟疲弱的情況下，難以再有進一步舉措升級金融戰。

內地官媒引述權人士：非意味主動謀求金融「脫鈎」

內地官媒引述接近監管機構的權威人士認為，5家企業此舉是從自身實際與商業角度考慮，不會對中概股或中美兩個資本市場構成太大影響或衝擊，更非意味主動謀求金融「脫鈎」，外界不必過分解讀。

報道指出，5家企業均為藍籌股，多數股份都有在內地A股與香港H股上市，僅有小量基於H股的美國存託股份在紐交所掛牌，佔總股數不足1%；而相關企業自上市以來均未有在美再融資，卻一直承擔較高維護成本，且要面對當地日趨複雜的監管要求；隨着內地與香港資本市場功能日益完善，繼續留美上市已不划算。