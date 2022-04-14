中紀委傳調查螞蟻集團　阿里巴巴曾跌近5%

《彭博》引述知情人士透露，中共中央紀律檢查委員會等機構，參與了近期對阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團與金融機構，以及國有企業等業務往來的調查。

阿里巴巴曾跌最多4.72%，低見93.85元，是3月16日73.7元後最低。至上午10時35分，報95.85元，跌2.69%，暫連跌2日。

知情人士稱，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國有企業業務往來的具體程度。

其中一位知情人士又指，中紀委參與今年2月的全面排查，這亦是對前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。螞蟻集團和阿里巴巴的總部均設在杭州。

調查或涉周江勇腐敗案

中國檢察機關本周起訴周江勇收受巨額賄賂，但未在通報中提及任何公司。一位知情人士透露，雖然國有銀行和企業已經提交了有關它們在螞蟻集團的風險敞口的報告，但決策部門尚未作出進一步決定。目前尚不清楚該調查是否仍在進行中。螞蟻集團及中紀委未對報道置評。

今年1月，中紀委專題片《零容忍》披露周江勇通過弟弟周健勇開設公司合力貪腐，受賄款項數以億計，行賄者不僅有民企老闆，還牽涉大型央企、國企，影片矛頭更直指螞蟻集團涉嫌利益輸送。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)