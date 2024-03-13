中證監主席吳清會見港證監會主席雷添良 深化跨境監管執法合作

證監會主席雷添良和行政總裁梁鳳儀與中國證監會主席吳清今天在北京進行高層會面。雙方在會上回顧近期內地與香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近況交換了意見。
證監會指，雙方亦同意進一步深化跨境監管執法合作，並共同促進兩地資本市場的協同發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。
另外，近日吳清主持召開黨委擴大會議，會議指出，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，該會把防風險作為首要任務，突出穩字當頭，強化底線思維、極限思維，綜合施策，增強資本市場內在穩定性，全力維護市場平穩運行。持續抓好重點領域風險防範化解，妥處存量、嚴防增量。
堅決打擊財務造假、欺詐發行
第二要依法從嚴監管市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管等方面的政策措施，健全監管執法制度機制，強化監管問責，堅決打擊財務造假、欺詐發行、操縱市場、內幕交易等違法違規行為，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益。
三要堅持通過深化改革強本強基，尊重規律、尊重規則，更好發揮資本市場功能，有力服務經濟回升向好和高品質發展。
四要依紀從嚴管理隊伍，堅持刀刃向內、自我革命，強化主體責任落實，馳而不息縱深推進證監會系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，全力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍。