中證監主席吳清會見港證監會主席雷添良 深化跨境監管執法合作

中國證監會主席吳清(中)會見香港證監會主席雷添良(右)及行政總裁梁鳳儀(左)。(網上圖片)

證監會主席雷添良和行政總裁梁鳳儀與中國證監會主席吳清今天在北京進行高層會面。雙方在會上回顧近期內地與香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近況交換了意見。

證監會指，雙方亦同意進一步深化跨境監管執法合作，並共同促進兩地資本市場的協同發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。

另外，近日吳清主持召開黨委擴大會議，會議指出，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，該會把防風險作為首要任務，突出穩字當頭，強化底線思維、極限思維，綜合施策，增強資本市場內在穩定性，全力維護市場平穩運行。持續抓好重點領域風險防範化解，妥處存量、嚴防增量。