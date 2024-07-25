中超｜浙江隊資金見底　人工獎金無力支付「靠賒數」

浙江隊官方開設「青訓應援看台」收費 而近日浙江隊官方公布，將於周日（28日）中超第20輪主場與成都蓉城的比賽中，開設「青訓應援看台」，票價為300及680元（人民幣，下同）表示，公告亦指出將用作差旅費之用，可見球隊營運資金困難。報道分析指，由於內房綠城中國（3900）此前退出注資球會，而新股東亦未就位，導致另一投資者「浙江浙能集團」，在沒有明確官方文件指示的情況下無法單獨注資，令浙江隊在本賽季沒有資金入帳，只可靠過往積蓄和招商引資，以支撐半個賽季。 報道引述知情人士指，浙江隊的帳面資金已經枯竭很久，全員包括外教、外援在內均欠薪近三個月，部分中方球員和俱樂部工作人員被拖欠的時限要更長，且本賽季至今，未有一分錢的贏球獎金，年初球隊亦給部分球員降低薪金，將一切能節省開支「壓縮到極致」。

目前前港隊的中堅梁諾恆也是在浙江隊效力，29歲的「細佬」在2021年從梅州客家加盟浙江隊，並為球隊多次取得關鍵入球。之後曾隨隊出戰過亞冠盃的比賽。浙江去年取得聯賽季軍，並獲得亞冠盃次級賽事的參賽資格。據報亞洲足協早前才發現馬來西亞球隊吉隆坡城在申請亞洲足協牌照疑有造假，而今次浙江隊的財困未知會否影響其參加亞洲賽事的資格。去年淅江隊出戰亞冠亦出現風波，與泰國武里南聯對賽後發生毆鬥，雙方合共8名職球員受罰。 深圳隊等因資金困難而亦無法徵戰國足聯賽 另外，除浙江隊面臨困難外，深圳市足球俱樂部（深圳隊）亦在今年1月發布聲明表示，根據中國足協公布的債務清欠俱樂部名單，該俱樂部未能通過2024賽季職業聯賽准入，無法繼續徵戰中國足球職業聯賽；至於大連實德隊及江蘇隊，亦先後在2013年和2021年因財困而退出中國足壇。