中銀人壽夥中銀推旅居計劃 首階段覆蓋內地18個城市

圖左至右為魏志煒、中銀香港個人數字金融產品部總經理周國昌、鄧子平、中銀信用卡(國際)總經理何偉文、中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文。

中銀人壽指，整體布局先聚焦大灣區及華南華東地區，再輻射全國，後至東南亞及全球。至於涵蓋城市包括杭州、成都、青島、南京、福州、長沙、大理、三亞、黃山及珠海等。

中銀集團人壽保險公布正式啓動全球旅居養老金融布局，聯動中銀香港(2388)發揮「銀行+保險」優勢，推出「旅․心活」旅居體驗計劃。「旅․心活」首階段覆蓋內地18大宜居城市，其中包括大灣區9個城市；中銀人壽同時提供針對財富增值傳承、退休年金及每月入息的保險產品，配合全新會員制旅居體驗計劃，加上中銀香港跨境支付配套等，讓客戶實踐退休後動態慢活新方式。

BoC Pay針對內地支付提供優惠

為了協助港人無縫接軌內地消費模式，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay 電子錢包，會針對內地支付提供一系列配套及專屬優惠。同時「旅․心活」將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶，鼓勵高端客戶以旅居方式打造愜意優質退休生活，同時把財富代代相傳。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽亦與全球知名康養企業合作，建立「綜合金融產品+多元養老服務」養老金融服務方案，滿足市場龐大需求，積極推動銀髮經濟發展，也為緩解香港高齡化社會問題貢獻力量。