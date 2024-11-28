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財經
2024-11-28 15:58:09

中銀人壽夥中銀推旅居計劃 首階段覆蓋內地18個城市

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中銀人壽夥中銀推旅居計劃 首階段覆蓋內地18個城市

圖左至右為魏志煒、中銀香港個人數字金融產品部總經理周國昌、鄧子平、中銀信用卡(國際)總經理何偉文、中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文。

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中銀集團人壽保險公布正式啓動全球旅居養老金融布局，聯動中銀香港(2388)發揮「銀行+保險」優勢，推出「旅․心活」旅居體驗計劃。「旅․心活」首階段覆蓋內地18大宜居城市，其中包括大灣區9個城市；中銀人壽同時提供針對財富增值傳承、退休年金及每月入息的保險產品，配合全新會員制旅居體驗計劃，加上中銀香港跨境支付配套等，讓客戶實踐退休後動態慢活新方式。

涵蓋杭州南京三亞珠海

中銀人壽指，整體布局先聚焦大灣區及華南華東地區，再輻射全國，後至東南亞及全球。至於涵蓋城市包括杭州、成都、青島、南京、福州、長沙、大理、三亞、黃山及珠海等。

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BoC Pay針對內地支付提供優惠

為了協助港人無縫接軌內地消費模式，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay 電子錢包，會針對內地支付提供一系列配套及專屬優惠。同時「旅․心活」將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶，鼓勵高端客戶以旅居方式打造愜意優質退休生活，同時把財富代代相傳。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽亦與全球知名康養企業合作，建立「綜合金融產品+多元養老服務」養老金融服務方案，滿足市場龐大需求，積極推動銀髮經濟發展，也為緩解香港高齡化社會問題貢獻力量。

100位特選客戶試行 獲正面回饋

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒指，早前首推「旅․心活」試點計劃，邀請100位特選客戶體驗旅居，獲得高度正面回饋，展示旅居市場的巨大潛力。退休並不是終點，而是享受生活的起點－冀藉著推出全新會員計劃，讓更多港人認識「旅居退休」新模式，為退休生活提供更多選擇。
 

中銀人壽夥中銀推旅居計劃 首階段覆蓋內地18個城市

圖左至右為藝人嘉賓黎彼得、中銀信用卡助理總經理(信用卡業務)關文萱、中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文、魏志煒、中銀香港個人數字金融產品部助理總經理李健興先生及藝人嘉賓孫慧雪。

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