二十大後｜好友退守15500關 觀望數據 港股縱彈難升

恒指上周收報16,211點，全周累跌376點。按輪證發行商數據，以牛證街貨比例較熊證高，佔近六成，收回水平在15,500點的牛證涉約10億份最多，其次為15,000點水平的約7.3億份。相反，熊證街貨收回重倉區在遠價的18,200點水平。

中共「二十大」期間港股累挫2.3%，市場關注「二十大」閉幕後中港股氣氛會否改變，市場普遍認為會議釋出的訊號只屬「中性」，投資者反而觀望內地已延遲公布的多項經濟數據，包括上季經濟增長，料會左右後市去向。目前牛證街貨收回重倉區在15,500點水平，分析認為恒生指數縱有反彈，亦難見轉勢，相信短線仍有機會試穿萬六大關。

熊麗萍：或再下試萬六關

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，「二十大」對股市的影響在開幕日的工作報告已反映，市場對最新的人事布局反應，料未必會在股市顯現，至於政策大方向如「環保」及「科技」則為長線概念，資金未必在短線捕捉。她認為，雖然中央或有可能出手托市，但延遲公布的多項數據表現料不樂觀，一旦曝光或影響市場氣氛，預料恒指縱反彈亦只會升至16,700點至16,800點水平，並有機會再掉頭下試萬六大關。

內地原定二十大期間公布的第三季國內生產總值(GDP)、上月零售、固定投資、工業增加值及房地產銷售數據，惟上周宣布延期且未有透露原因及最新公布日期，而原定本月中公布的9月進出口數據亦未有如期發布。

恒指今料高開225點

另外，市場憧憬美國聯儲局未會提速加息，上周五外圍造好，港股美國預託證券(ADR)亦普遍造好，滙豐控股(005)及美團(3690)ADR較港升逾2%，綜合主要藍籌ADR，相當於恒指高開225點，至16,436點。